Türkiye, 69 milyar dolarlık Microsoft-Activision anlaşmasını onayladı Microsoft, Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) karşı kazandığı davanın ardından, Türkiye'nin ve AB üyesi ülkelerin onayını aldı.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un, Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

Duyurunun ardından Avrupa Birliği harekete geçmiş ve anlaşma hakkında inceleme başlatmıştı. Daha sonra ise AB, anlaşmaya onay verdiğini duyurmuştu.

ABD'nin ardından Türkiye de onay verdi

Anlaşmanın önündeki en büyük engel, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) olarak gösteriliyordu.

Komisyon, haziran ayında anlaşmayı geçici olarak engellemiş ve mahkemeye başvurmuştu. Ancak mahkeme, FTC'yi haksız bularak anlaşmayı onayladı.

Activision Blizzard CCO’su ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lulu Cheng Meservey, "Bugün Türkiye Microsoft ile birleşmemize koşulsuz onay verdi." dedi.

Avrupa Birliği (AB) de yürüttüğü rekabet incelemesini tamamlayarak Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay vermişti.