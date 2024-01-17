Türkiye bilimsel deneyler yapacak: Uluslararası Uzay İstasyonu'nun özellikleri İlk Türk astronot Gezeravcı'nın 14 gün geçireceği istasyonun özellikleri yeniden gündeme geldi.

AA & Ensonhaber

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), yerden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte hareket ediyor.

İstasyon, Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu olma özelliğini taşıyor.

Astronotların uzaydaki evi şeklinde tanımlanan istasyon, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 14 gün boyunca birbirinden farklı 13 bilimsel deneyine ev sahipliği yapacak.

Uzay istasyonu; ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada tarafından işletiliyor.

Dünya'yı 16 kez turluyor

UUİ'nin mikro yer çekimi ortamında astronotlar ağırlıksız hissini yaşıyor. Bu eşsiz durum, bilim insanlarının Dünya'da mümkün olmayan deneyler yapmasına olanak tanıyor.

İlk kısmı 1998'de fırlatılan istasyon, alçak Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirildi. Dünyanın etrafını 90 dakikada dönüyor. Diğer bir deyişle günde 16 kez Dünya'yı turluyor.

Bir futbol sahası büyüklüğünde

Uzayda laboratuvar görevi gören istasyon, yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde.

Fizik, biyoloji, kimya, fizyoloji, meteoroloji gibi konularda istasyonda deneyler ve araştırmalar yapılıyor.

109 metreye 73 metre ölçülere sahip istasyon, 420 ton ağırlığında.

İstasyonda bulunan ekip

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda halihazırda 7 kişilik bir ekip çalışma yürütüyor:

Nikolai Chub, Konstantin Borisov, Andreas Mogensen, Oleg Kononenko, Jasmin Moghbeli, Satoshi Furukawa ve Loral O'Hara

Hangi alandan kaç tane var

İstasyonun yaşam ve çalışma alanı, 6 yatak odalı evden daha geniş. UUİ'de 6 uyku alanı, 2 banyo, 1 spor salonu var.