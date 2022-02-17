Türkiye, tek tip şarj aleti fikrini değerlendirecek

Avrupa Birliği Komisyonu'nun, USB-C teknolojisinin tüm akıllı telefonlar ve diğer tüm elektronik aletler için standart bağlantı noktası haline getirilmesi fikri, ülkemizde de uygulanabilir.

Avrupa Birliği (AB), 10 yıldır üzerinde çalıştığı 'telefonlarda tek tip şarj girişi kullanalım' önerisi için şu sıralar daha fazla çalışma yürütüyor.

Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler yetkilisi Maros Sefcovic, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etkili olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu, bu parçaların her yıl AB genelinde yaklaşık 12 bin ton atığa neden olduğuna dikkat çekiyor.

Taslağın onaylanması halinde, şarj cihazlarının tasarımlarında tek bir standart olacak ve tüm üreticiler bu standardı kullanmak zorunda kalacak.

TÜRKİYE'DE DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2022 Yılı Kurum Dışı İş Planı Raporu’nda, her türlü cihaz ve sistemlerin piyasa gözetimi, ilgili düzenlemelere uygun olarak üretilip hizmete sunulduğunun gözetimi ve denetiminin yapılması stratejik plan hedefi doğrultusunda, Ortak Şarj Cihazı Düzenleme Çalışması yer aldı.

Rapora göre BTK, Avrupa Birliği komisyonu tarafından Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nde yapılması planlanan güncellemenin Türkiye’de de USB-C (çift taraflı şarj aleti) teknolojisinin tüm akıllı telefonlar gibi teknolojik aletler için standart bağlantı noktası haline getirilmesi fikrini değerlendirecek.

Ayrıca, akıllı telefonların yanı sıra tabletler, kameralar, kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler ve video oyun konsolları için şarj cihazlarının elektronik cihazlardan ayrı satılmasına yönelik düzenleme yapılması gibi Türkiye’de de benzer bir düzenlemenin yapılması gündeme gelecek.





APPLE, TEK TİP ŞARJ CİHAZINA KARŞI

Aslına bakacak olursak, tek tip şarj aleti kullanmak android akıllı telefon üreticilerini pek de etkilemiyor. Çünkü şu anda piyasaya çıkan birçok telefon USB Type-C bağlantısını kullanıyor. Ancak Apple, piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde Lightning ismini verdiği bir şarj girişi tercih ediyor.

Apple, bu düzenlemenin yeniliği teşvik etmek yerine donduracağını, milyonlarca Avrupalının cihazını geçersiz kılacağını ve benzeri görülmemiş bir elektronik atık hacmi yaratacağını öne sürerek değişikliği engellemeye çalışıyor.