Türkiye, ülke uzantılı alan adı kullanımında lider

Dünya genelinde kayıtlı ülke uzantılı alan adı sayısı (domain) 148.8 milyona ulaştı. Türkiye ise ülke uzantılı alan adı kullanımında 200 ülke arasında ilk sırada yer alıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, ülke uzantılı alan adlarının kayıt sayısına da yansıdı.

150’den fazla ülkeye alan adı satışı yapan ICANN’e akredite kayıt kuruluşu Atak Domain’in paylaştığı 2020 ülke domain istatistiklerine göre, dünya genelinde kayıtlı ülke uzantılı alan adı sayısı 148.8 milyona ulaştı.





EN ÇOK KAYIT EDİLEN ÜLKE UZANTILI DOMAINLER

Dünya genelinde kayıt adedine göre en popüler kayıtlı ülke uzantısı 19.2 milyon alan adı ile Yeni Zelanda’ya bağlı (.tk) uzantılı Tokelau bölgesi oldu. Bu uzantının en çok tercih edilme sebeplerinden biri de birçok yerden ücretsiz olarak alınabilmesi.

İkinci sırada 18.6 milyon ile dünyanın teknoloji devi ülkelerinden (.cn) uzantılı Çin yer aldı.

Sanayi devi ülkelerden Almanya 13.3 milyonluk kayıtlı (.de) uzantısı ile üçüncü sıraya yerleşirken, İngiltere 10.2 milyon ‘co.uk' kayıtlı uzantısı ile dördüncü, Rusya ise 7.5 milyon ile beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'de ise 334 bin 514 (.tr) uzantılı alan adı kaydedilmiş durumda.





KULLANIM ORANLARINDA TÜRKİYE LİDER

Ülke uzantılı alan adlarının kendi ülkelerindeki kullanım oranlarına bakıldığında, listenin başında yüzde 79,63’lük oranla Türkiye yer aldı.

Ülkemizi sırasıyla yüzde 74,45 ile Fransa, yüzde 72,76 ile İtalya, yüzde 71,70 ile Norveç ve yüzde 70,94 ile Hindistan takip etti.

"KAYITLARDA TÜRKİYE ATAĞA KALKACAK"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Atak Domain Genel Müdürü Bahaddin Yazıcı, “Evrak zorunlulukları nedeniyle Türkiye’nin kayıtlı ‘com.tr’ uzantılı alan adı sayısı 334 bin 514.

Ancak önümüzdeki aylarda Ağ Bilgi Sistemi'nin (TRABİS) devreye girmesi ile evraksız kayıtların başlaması, com.tr’yi atağa kaldıracak ve ülkemiz diğer popüler ülke uzantıları gibi hızla milyonlu sayılara ulaşacak.” ifadelerini kullandı.