Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay Kongresi'nin İstanbul'da yapılması için başvuruda bulundu

Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay Kongresi'nin İstanbul'da yapılması için başvuruda bulundu

Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2025 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmesi için adaylık başvurusu yaptı.

2018 yılında kurulan ve Türkiye’nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) Milli Uzay Programı, 9 Şubat 2021 tarihinde açıklanmıştı.

Kurulduğundan bu yana, ülkemizin uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer alması için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2025 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmesi için adaylık başvurusu yaptı.

ADAYLARDAN BİRİ TÜRKİYE

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) üyeliğini geçen yıl ekim ayında tescilleyen, dünyanın en büyük uzay oluşumu Uluslararası Uzay Federasyonu'nun (IAF) her sene farklı bir ülkede düzenlediği Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için adaylardan biri de Türkiye oldu.

Geçen yıl Dubai'de organize edilen fuarda TUA'nın açtığı pavilyon büyük ilgi görmüş, burada 30'un üstünde kuruluşla görüşmeler gerçekleştirilmişti.

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TUA, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda ayrıca Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Meksika Uzay Ajansı (AEM) ile iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

​​​​​​​IAC'de her sene yüzlerce kuruluş ve binlerce katılımcı uzay çalışmalarına yönelik son gelişmeleri yerinde takip ediyor, kuruluşlar ve şirketler arasında sürdürülebilir iş birliklerinin gelişmesine olanak sağlanıyor.

Böylece bu önemli organizasyonla Milli Uzay Programı'nda da yer alan "Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi" ile "Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" hedefleri için önemli adımlar atılmış olacak.

Uluslararası Uzay Kongresi için İstanbul ile birlikte yarışacak diğer adaylar ise Soçi ve Pekin oldu. Oylama eylül ayında Paris'te düzenlenecek IAC 2022'de yapılacak.