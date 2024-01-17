Türkiye Uzay Ajansı'ndan uzay hatıra bileti Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti, Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) internet sitesinde yayınlandı.

DHA

Türkiyenin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 misyonu, planlanan tarihten önce, 19 Ocak'a ertelendi.

Fırlatma öncesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde, unutulmaz bir uzay deneyimi için özel bir hatıra bileti oluşturuldu.

Bu özel bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

Hatıra bileti için link yayınlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek" denildi.

Türk astronot Alper Gezeravcı´nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; 'Gurur Duy Türkiye' hastagi ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından 'uzay hatırası' notuyla paylaştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)