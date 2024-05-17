Türkiye'de 110 kişilik Rolls-Royce sırası: Tam 29 milyon TL... Lüks otomobil markası Rolls-Royce'un ilk seri üretim elektrikli modeli Spectre, Türkiye'de 29 milyon TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu. Araç için 15 adet sipariş alınırken 110 kişinin de sırada olduğu öğrenildi.

ensonhaber.com

Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle otomobil satışlarında azalma meydana geldi.

Ancak bu durum bazı lüks markalar için geçerli değil.

Lüks otomobil markası Rolls-Royce'un ilk seri üretim elektrikli modeli Spectre, geçtiğimiz günlerde görücüye çıkmıştı.

29 milyon TL'den satışa sunuldu

Rolls-Royce'un elektrikli modelinin Türkiye satış fiyatı da duyuruldu.

Buna göre Rolls-Royce'un elektrikli modeli, Türkiye'de 29 milyon TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu.

Ultra lüks elektrikli otomobil satışa sunulur sunulmaz bu yıl için 15 adet sipariş alındığı öğrenildi.

110 kişi sıraya girdi

Ayrıca lüks aracı almak isteyen 110 kişinin de sıraya girdiği aktarıldı.

Son olarak Rolls-Royce'un elektrikli modeline sahip olmak için bekleyen 110 kişinin otomobillerinin, 2026'ya kadar teslim edileceği öğrenildi.