Türkiye'de akıllı telefon satışları ne durumda: Zirve değişti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'deki akıllı telefon pazarına dair 2025 yılının ilk çeyrek verilerini paylaştı.

IMEI kayıtlarına dayanan bu veriler, Türkiye akıllı telefon pazarında tarihi bir liderlik değişimi yaşandığını ve Apple'ın uzun yıllardır zirvede olan Samsung'u ilk kez geride bıraktığını ortaya koydu.

Bu gelişme, daralan bir pazarda gerçekleşmesiyle daha da dikkat çekici hale geliyor.

Veriler, yılın ilk üç ayında ülkemizde kaç adet telefon satışı gerçekleştiğini ve en çok hangi markaların tercih edildiğini gözler önüne serdi.

TELEFON PAZARINDA YÜZDE 12'LİK SERT DÜŞÜŞ

BTK tarafından paylaşılan verilere göre, 2025 yılının ilk üç ayında Türkiye genelinde toplamda 2,78 milyon adet yeni cep telefonunun IMEI kaydı gerçekleştirildi.

Bu sayı, 3,16 milyon adet kayıt yapılan 2024'ün aynı dönemine kıyasla pazarda yüzde 12'lik sert bir daralma yaşandığını ve son yılların en kötü başlangıcının yapıldığını gösteriyor.

Ancak genel mobil cihaz satışlarında büyük bir değişiklik olmadığı, tablet, modem ve akıllı saat gibi ürünlerin satışındaki artışın bu düşüşü dengelediği de belirtiliyor.

LİDERLİK KOLTUĞUNDA ARTIK APPLE VAR

Türkiye akıllı telefon pazarında yaşanan bu daralmadan etkilenmeyen, hatta satışlarını artıran tek marka ise Apple oldu.

Yılın ilk çeyreğinde tam 912 bin adetlik satış gerçekleştiren Apple, pazarın yeni lideri konumuna yükseldi.

Şirketin satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,26'lık bir yükseliş yaşanması, Apple'ın Türkiye pazarında ne kadar başarılı bir çeyrek geçirdiğini gösteriyor.

SAMSUNG VE REDMI KAN KAYBETTİ

Apple'ın bu başarısı, en büyük rakibi Samsung için ise pazar payı kaybı anlamına geldi.

Yıllardır Türkiye pazarının lideri olan Samsung, yılın ilk çeyreğinde 829 bin adet satış yapabildi ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,68'lik sert bir düşüş yaşadı.

Geçen yıl bu dönemde şirket, neredeyse bir milyon adetlik satış rakamına ulaşmıştı.

Listenin üçüncü sırasında ise uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin alt markası Redmi yer alıyor. Redmi, geçen yıla göre yüzde 14,87'lik bir düşüşle 452 bin telefon satabildi.

PAZAR ÜÇ MARKANIN ELİNDE

BTK verileri, Türkiye akıllı telefon pazarının yüzde 73,5'inin Apple, Samsung ve Redmi olmak üzere üç marka tarafından domine edildiğini de gösteriyor.

Ancak Apple'ın daralan bir pazarda istikrarlı bir büyüme göstererek liderliği ele geçirmesi, Türkiye'deki tüketici tercihleri ve pazar dinamikleri açısından yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor olabilir.

Bu tarihi değişim, markalar arasındaki rekabeti önümüzdeki çeyreklerde daha da kızıştıracak gibi görünüyor.