Türkiye'de en popüler yayın platformları belli oldu JustWatch, Türkiye'de en çok aboneye sahip çevrim içi dizi ve film platformlarını açıkladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda, ülkemizde faaliyet gösteren yayın platformlarının sayısı artmış durumda.

Birçok marka, Türkiye'deki dizi-film pazarında rekabete girerken, bazı markalar zaman zaman geri planda kalıyor.

JustWatch, Türkiye'de en çok kullanılan çevrim içi dizi ve film platformlarını açıkladı. 2024'ün ilk çeyreği verilerine göre, Türkiye'de dünyanın geri kalanından farklı bir tablo var.

Zirvede BluTV var

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu açık ara Netflix olsa da Türkiye'de zirvede BluTV yer alıyor.

Yüzde 38 pazar payına sahip BluTV platformunu, yüzde 28 payla Netflix takip ediyor. Sıralama ise şöyle:

BluTV - Yüzde 38

Netflix - Yüzde 28

Amazon Prime Video - Yüzde 19

Disney+ - Yüzde 7

MUBI - Yüzde 5

Diğer - Yüzde 3

Son verilere göre, Netflix abone sayısı, Ocak 2024 itibarıyla artmaya başlamış durumda. BluTV abone sayısında ise bir miktar düşüş görülüyor.

BluTV'nin ülkemizdeki aylık fiyatı 179,9 TL olarak dikkat çekiyor. Yıllık paket ise aylık 69,9 TL'ye denk geliyor.

Netflix ise 720p kalitedeki temel paketi 119,99 TL'den sunuyor. 1080p paket 176,99 TL'den, 4K+HDR paket ise 229,99 TL'den satılıyor.

.