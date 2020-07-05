Türkiye'de internette geçirilen süre ortalamanın üzerinde

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, internette geçirilen sürenin dünya ortalamasının günlük 6 saat 43 dakika, Türkiye'de ise bu sürenin 7 saat 29 dakika olduğunu açıkladı.

Özellikle son yılarda akıllı telefon kullanımının bir hayli artması, günlük ortalama internet kullanım süresini de yukarılara doğru çıkardı.

We Are Social/Hootsuite'in "Digital 2020" raporundaki verilere göre, dünyadaki 7.8 milyar insanın 4.57 milyarı internette vakit geçiriyor.

DÜNYANIN YARISI SOSYAL MEDYA KULLANACAK

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, cep telefonu kullanıcı sayısının 5.16 milyar kişi ve yüzde 66 yaygınlığa ulaştığını belirterek, "Sosyal medya kullanıcı sayısı ise son 1 yılda yüzde 8'den fazla artarak 3.81 milyara ve yüzde 49 yaygınlığa ulaşmış olup, 2020 sonuna kadar dünya nüfusunun yarısının sosyal medya kullanıcısı olması bekleniyor." dedi.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 75'İ İNTERNET KULLANIYOR

Atalay, Türkiye'de internet kullanıcı sayısının 62.7 milyon kişiye ulaştığına dikkati çekerek, ülke nüfusunun yüzde 75.3'ünün internet kullandığını kaydetti.

Bu oranın erkeklerde yüzde 81.8, kadınlarda ise yüzde 68.9'u bulduğunu aktaran Atalay, son 10 yıldaki verilere göre Türkiye'de internet kullanımının her yıl arttığını vurguladı.

TÜRKİYE ORTALAMANIN ÜZERİNDE

"İnternette geçirilen sürenin dünya ortalaması günlük 6 saat 43 dakika, Türkiye'de ise bu süre 7 saat 29 dakikayı buluyor." diyen Atalay, 16-64 yaş aralığı incelendiğinde Türkiye'nin internette geçirilen süre açısından 42 ülke arasında 12'inci sırada yer aldığını açıkladı.

"54 MİLYON SOSYAL MEDYA KULLANICISI VAR"

Atalay, Türkiye'de 54 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu bilgisini paylaşarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook 1'inci, YouTube 2'nci ve WhatsApp 3'üncü sırada bulunuyor. Instagram 6'ncı, TikTok 7'nci, Snapchat 12'nci, Twitter ise 13'üncü sırada yer alıyor.

Türkiye'de internet kullanıcılarının en fazla ziyaret ettiği siteler arasında YouTube 2'nci, Facebook 3'üncü, Twitter 5'inci, Instagram 6'ncı sırada bulunuyor."

"EN ÇOK FACEBOOK KULLANAN 10. ÜLKEYİZ"

Facebook’u dünya çapında 1.95 milyar kişi, Türkiye'de 37 milyon kişi kullanıyor. Türkiye, dünya sıralamasında Facebook'un en fazla kullanıldığı 10'uncu ülke. Twitter dünya çapında 340 milyon kişi tarafından kullanılıyor, Türkiye ise yaklaşık 38 milyon kullanıcı ile dünyada 6'ncı sırada."





Son 5 yılda, başta gelişmiş Batı ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkenin sosyal medya platformlarına yönelik düzenleme ve yükümlülükler getirdiğine işaret eden Atalay, "Fiziki dünyada geçerli olan kural ve sorumlulukların sosyal medyanın da içinde bulunduğu sanal dünyada da geçerli olması gerekliliktir.

Ülkeler, kanunlarına aykırılık taşıyan içerik ve paylaşımların kaldırılmasından sosyal medya platformlarını sorumlu tutan ve gerekli adımların atılmaması halinde de şirketlere cezai yaptırım öngören düzenlemeler yaptı." diye konuştu.

Atalay; Almanya, Avustralya ve Rusya'da da bu alana yönelik benzer düzenlemelerin yapıldığı ve kuralla uymayan şirketlere para cezası verildiğini sözlerine ekledi.

