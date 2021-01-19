Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul eden Facebook'un 30'dan fazla ülkede ofisi var

Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul eden Facebook'un 30'dan fazla ülkede ofisi var

Facebook'un Türkiye'de temsilci bulundurmasıyla birlikte vatandaşlar, taleplerini şirkete iletebilecek. Ayrıca Facebook'un, dünya genelinde 30'dan fazla ülkede ofisi bulunuyor.

2020 yılında hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme şartı getirilmişti.

Türkiye'ye temsilci atama kararı alan Facebook, şirket operasyonlarını halihazırda 30'dan fazla ülkede bulunan ofisleri üzerinden yürütüyor.

17 VERİ MERKEZİ VAR

Facebook'un kurumsal internet sitesinden derlenen bilgilere göre, şirketin merkezi ABD Kaliforniya'daki Menlo Park şehrinde bulunuyor. Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik'te ofisi bulunan Facebook, servislerini dünyanın farklı yerlerindeki 17 veri merkezi üzerinden sağlıyor.

30 ÜLKE, 80'DEN FAZLA OFİS

ABD'nin farklı eyaletlerinde çok sayıda ofise sahip şirketin, 30'dan fazla ülkede 80'i aşkın şehirde ofisi bulunuyor.

Sosyal medya devinin; Kuzey ve Latin Amerika'da; ABD, Kanada, Kolombiya, Brezilya, Arjantin ve Meksika'da ofisi mevcut. Facebook'un Avrupa'daki ofisleri ise Hollanda, Almanya, Belçika, Danimarka, İrlanda, İsviçre, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Norveç, Fransa, Çekya, İsveç ve Polonya'da.

Facebook'un Orta Doğu'da sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'de ofisi var. Afrika'da sadece Güney Afrika'da ofis açan şirketin, Asya Pasifik'te ise Yeni Zelanda, Hindistan, Tayland, Hong Kong, Endonezya, Malezya, Filipinler, Avustralya, Güney Kore, Çin, Tayvan ve Japonya'da ofisi bulunmakta.

"VATANDAŞLAR ARTIK MUHATAP BULABİLECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook'un Türkiye'ye temsilci bildirme konusuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Facebook ve Instagram'ın Türkiye'de 30'ar milyonu aşkın kullanıcısı olduğunu hatırlatarak, "Sosyal ağların ülkemizde temsilci bulundurmaları ile birlikte taklit hesap, taciz, siber zorbalık, kişilik hakları ihlali gibi olumsuz davranışlara karşı vatandaşlarımız muhatap bulabilecekler." ifadelerini kullanmıştı.

SKANDALLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

2004 yılında kurulan Facebook, 2012 yılında Instagram'ı, 2014 yılında ise WhatsApp'ı satın almıştı.

Dünyanın teknoloji devleri arasında yer alan şirketin uygulamalarında, günde 100 milyardan fazla mesaj, 1 milyardan fazla hikaye paylaşımı yapılıyor. 180 milyondan fazla işletme de müşterileriyle iletişime geçmek ve işlerini büyütmek için Facebook'un sunduğu servislerden yararlanıyor.

Facebook geçen yıllarda, Cambridge Analytica gibi veri skandallarıyla gündeme gelmiş, şirketin kurucusu Mark Zuckerberg ABD'nin ilgili kurumlarına konuyla ilgili ifade vermişti.

Öte yandan, şirketin bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın güncellenen Gizlilik İlkesi, veri kullanımına ilişkin endişeler nedeniyle Türkiye'deki kullanıcılar başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcılardan yoğun eleştiri almıştı.

TEMSİLCİ BİLDİRİMİNDE SON DURUM

Facebook, Instagram, VKontakte (VK), Google (YouTube), Dailymotion, TikTok, Spotify, MUBİ, Netflix, Amazon Prime Video ve LinkedIn gibi platformlar, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer aldı.

Resmi Gazete'de bu sabah yayınlanan yeni karara göre Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'ın ülkemizden reklam alması yasaklandı.

Reklam yasağının uygulamasını Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek, ayrıca Twitter'a reklam veren şirketlere de ceza kesilecek.

