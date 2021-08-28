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- Türkiye'de üretilen TECNO CAMON 16 satışa çıktı: İşte fiyatı
Türkiye'de üretilen TECNO CAMON 16 satışa çıktı: İşte fiyatı
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 13:09
- Güncelleme : 28.08.2021 - 13:15
Piyasaya sürdükleri yeni akıllı telefonlarla bir anda yükselişe geçen Çinli telefon üreticileri, ülkemiz pazarına da oldukça yoğun ilgi gösteriyor.
2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno Mobile; Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo gibi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayan markalar arasına katılmıştı.
35 milyon dolarlık yatırımla geçtiğimiz aylarda ülkemize üretime başlayan Tecno Mobile, ilk yerli üretim telefonu TECNO CAMON 16'yı satıça çıkardı.
TECNO Mobile’ın İstanbul Pendik’teki tesisinde üretilen ilk yerli üretim telefonu TECNO CAMON 16, aslında temmuz ayından bu yana ülkemizde satılıyor. Artık bu telefonların yerini, yerli üretim model alacak.
Ayrıca firmadan yapılan açıklamaya göre amiral gemisi sınıfında konumlandırılan TECNO Phantom X, eylül ayında Türkiye'deki müşteriler ile buluşacak.
TECNO CAMON 16 ÖZELLİKLERİ
- Uzunluk: 170,9 mm
- Genişlik: 77,2 mm
- Kalınlık: 9,2 mm
- 16MP Çift Flaşlı Ön Kamera
- Beşli Flaşa Sahip 48 MP Dörtlü Arka Kamera
- İşlemci: MediaTek Helio G70 Sekiz Çekirdek 2.0GHz
- Ekran: 6,8 inç HD IPS LCD
- Hafıza: 128 GB
- RAM: 6 GB
- Batarya: 5000 mAh, 18W hızlı şarj desteği
- İşletim sistemi: Android 11
- Çift SIM desteği
Türkiye'de üretilen CAMON 16'nın tavsiye edilen Türkiye satış fiyatı 3 bin 499 TL olarak açıklandı.