Türkiye'de üretilen TECNO CAMON 16 satışa çıktı: İşte fiyatı

TECNO Mobile tarafından Türkiye'de üretilen ilk akıllı telefon CAMON 16 satışa sunuldu. İşte telefonun Türkiye fiyatı ve öne çıkan özellikleri.

Piyasaya sürdükleri yeni akıllı telefonlarla bir anda yükselişe geçen Çinli telefon üreticileri, ülkemiz pazarına da oldukça yoğun ilgi gösteriyor.

2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno Mobile; Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo gibi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayan markalar arasına katılmıştı.

35 milyon dolarlık yatırımla geçtiğimiz aylarda ülkemize üretime başlayan Tecno Mobile, ilk yerli üretim telefonu TECNO CAMON 16'yı satıça çıkardı.

TECNO Mobile’ın İstanbul Pendik’teki tesisinde üretilen ilk yerli üretim telefonu TECNO CAMON 16, aslında temmuz ayından bu yana ülkemizde satılıyor. Artık bu telefonların yerini, yerli üretim model alacak.

Ayrıca firmadan yapılan açıklamaya göre amiral gemisi sınıfında konumlandırılan TECNO Phantom X, eylül ayında Türkiye'deki müşteriler ile buluşacak.





TECNO CAMON 16 ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 170,9 mm

170,9 mm Genişlik : 77,2 mm

: 77,2 mm Kalınlık: 9,2 mm

9,2 mm 16MP Çift Flaşlı Ön Kamera

Beşli Flaşa Sahip 48 MP Dörtlü Arka Kamera

İşlemci: MediaTek Helio G70 Sekiz Çekirdek 2.0GHz

MediaTek Helio G70 Sekiz Çekirdek 2.0GHz Ekran: 6,8 inç HD IPS LCD

6,8 inç HD IPS LCD Hafıza : 128 GB

: 128 GB RAM: 6 GB

6 GB Batarya : 5000 mAh, 18W hızlı şarj desteği

: 5000 mAh, 18W hızlı şarj desteği İşletim sistemi : Android 11

: Android 11 Çift SIM desteği

Türkiye'de üretilen CAMON 16'nın tavsiye edilen Türkiye satış fiyatı 3 bin 499 TL olarak açıklandı.