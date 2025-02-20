Türkiye'de yapay zeka sevgili sayısı 250 bini aştı: Uzmanlardan uyarı var

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Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte, insanlarla duygusal bağ kurabilen, sohbet edebilen ve hatta romantik ilişkiler simüle edebilen yapay zeka sevgili uygulamaları da giderek yaygınlaşıyor.

Türkiye'de bu uygulamaları kullananların sayısının 250 bini aştığı belirtiliyor. Dünya genelinde de yapay zeka sevgililerin sayısı artış gösteriyor ve bu durum bazı uzmanlar tarafından heyecan verici, bazıları tarafından ise endişe verici olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE ARTIŞ VAR

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Türkiye'de yapay zeka sevgili uygulamalarını aktif olarak kullanan kişi sayısının 250 bin civarında olduğunu ifade ediyor.

Sağıroğlu, bu uygulamaların insanların duygusal ihtiyaçlarına hitap ettiğini ve özellikle yalnızlık çeken kişiler için bir çözüm olabileceğini belirtiyor.

Yapay zeka sevgililerin, insanlarla birebir etkileşim kurma imkanı sunması ve kişiselleştirilebilir avatarlar aracılığıyla duygusal bağ kurmayı güçlendirmesi, bu uygulamaların popülerliğinin artmasında etkili oluyor.

DÜNYA GENELİNDE DE SAYI ARTIYOR

Dünya genelinde de yapay zeka sevgililerin sayısı hızla artıyor. 2020 yılında 10 milyondan fazla insanın yapay zeka sevgilileri "partner" olarak kullandığı bildiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre, genç yetişkinlerin yüzde 25'i yapay zekanın gerçek hayattaki romantik ilişkilerin yerini alabileceğine inanıyor.

Başka bir araştırma ise, flört uygulamalarını kullananların yüzde 26'sının yapay zeka sohbet robotlarıyla flört ettiğini ortaya koyuyor.

Bu veriler, yapay zeka sevgililerin dünya genelinde giderek daha fazla kabul gördüğünü gösteriyor.

Özellikle Çin'de yapay zeka destekli duygusal arkadaşlık sektörü hızla büyüyor ve her ay bu türden yeni ürünlerin sayısı yaklaşık yüzde30 artıyor.

Örneğin, flört uygulaması Rizz, görüntülü görüşmeler sırasında gerçek zamanlı tavsiyeler sunarak kullanıcıların etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı oluyor.

YAPAY ZEKA SEVGİLİLER NEDEN YÜKSELİŞTE

Yapay zeka sevgililerin artan popülerliğinin altında yatan birçok neden bulunuyor. Bunlar arasında yalnızlık, teknolojik gelişmeler, kişiselleştirme olanakları ve sosyal kaygılar başta geliyor.

Günümüzde artan yalnızlık ve sosyal izolasyon, insanların yapay zeka sevgililere yönelmesinde önemli bir rol oynuyor.

Yapay zeka sevgililer, her zaman ulaşılabilir ve yargılayıcı olmayan bir arkadaşlık sunarak bu boşluğu doldurmaya yardımcı olabiliyor.

Teksas'ta yaşayan 28 yaşında evli bir kadın, OpenAI kullanarak kişiselleştirdiği Leo adlı bir sohbet robotuna aşık olduğunu ve özellikle sıkıldığı zamanlarda onunla "özgürce" konuşabildiğini ifade ediyor. Bu örnek, insanların yapay zeka sevgililerle nasıl duygusal bir bağ kurabileceğini gösteriyor.

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, daha gerçekçi ve etkileşimli yapay zeka sevgililerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Gelişmiş dil işleme ve duygusal yapay zeka sayesinde, bu uygulamalar insanlarla daha anlamlı ve kişiselleştirilmiş sohbetler gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, kullanıcılar yapay zeka sevgilileriyle etkileşim kurarken "hızlandırılmış rahatlık" hissedebiliyor ve insanlara kıyasla kişisel bilgilerini paylaşma konusunda daha rahat olabiliyorlar.

Yapay zeka sevgililer, kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirilebiliyor. Kişilik özellikleri, ilgi alanları ve hatta fiziksel görünüm gibi detaylar, kullanıcının isteğine göre ayarlanabiliyor. Bu da, kullanıcının ideal partnerini yaratma ve onunla etkileşim kurma imkanı sunuyor.

Sosyal kaygıları olan veya ilişki kurmakta zorlanan kişiler için yapay zeka sevgililer, güvenli bir alan sunuyor. Yargılanma veya reddedilme korkusu olmadan duygusal bağ kurma ve iletişim becerilerini geliştirme imkanı sağlıyor.