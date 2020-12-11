Türkiye'deki Apple Store'lar yeniden kapanıyor

Apple Türkiye'deki Apple Store mağazalarını, koronavirüs nedeniyle yeniden kapatma kararı aldı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almıştı.

Ardından normalleşmenin başlamasıyla bütün mağazalarını yeniden açan ABD'li şirket, aldığı önlemlerle hizmet vermeye başlamıştı.

APPLE'DAN TÜRKİYE KARARI

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce de kapatılan ve yeniden hizmet vermeye başlayan Türkiye'deki Apple Store mağazaları, Apple destek hattından gelen bilgilere göre 12 Aralık'tan itibaren hizmet vermeyi durduracak.

Bir süredir Genius Bar randevularında da kısıtlamaya giden Apple, mağazaların tekrar ne zaman açılacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Apple'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Apple Store çalışanları da kapatma kararının gerekçesi konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söylüyor. Ancak şirketin böyle bir karar almasındaki en büyük nedenin, son zamanlarda ülkemizde artan koronavirüs vakaları olduğunu söyleyebiliriz.

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