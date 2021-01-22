Türkiye'deki cep telefonu üreticileri gözetim uygulamasından muaf tutuldu

Yatırım teşvik belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere cep telefonu aksam ve parçalarının demonte halde ithalatı, gözetim uygulamasından muaf tutuldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında cep telefonu üretimine tabi tutulmak üzere, aksam ve parçaların demonte halde, 31 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek ithalatı, 200 dolarlık birim gümrük kıymeti uygulamasından muaf tutuldu.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI NEDİR

İthalatta Gözetim ugulaması, yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır.

Buna göre, bir eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili birim başına asgari bir fiyat belirleniyor.

İlgili eşyanın kıymeti, belirlenen birim fiyatın altında kaldığı zaman, gözetim uygulaması, yani Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü devreye giriyor.