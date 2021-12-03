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- Türkiye'deki Xbox oyun konsollarına bir zam daha geldi
Türkiye'deki Xbox oyun konsollarına bir zam daha geldi
Son günlerde doların hızlı yükselişinin ardından Xbox konsollarının Türkiye fiyatları ikinci kez yükseldi.
- Haber Merkezi
- 03.12.2021 - 13:31
- Güncelleme : 03.12.2021 - 13:41
ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X, geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkemizde satışa çıkmıştı.
Başlangıçta 8 bin 299 TL olarak açıklanan Xbox Series X fiyatı, zaman içerisinde sürekli değişiklik gösterdi.
Kurdaki artıştan önce 7 bin 500 TL'ye satılan Xbox Series X, geçtiğimiz günlerde zamlanarak 9 bin 500 TL'den satışa sunulmuştu.
BİR ZAM DAHA GELDİ
Xbox Series X modeline geçtiğimiz günlerde bir zam daha yapıldı ve yeni satış fiyatı 12 bin TL oldu.
Xbox'ın fiyat performans odaklı yeni nesil konsolu Xbox Series S de zamlardan nasibini aldı.
Geçtiğimiz hafta 3 bin 500 TL'den 5 bin 600 TL'ye çıkan konsol, şimdi ise 7 bin TL'den satılıyor.