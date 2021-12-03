Türkiye'deki Xbox oyun konsollarına bir zam daha geldi

Türkiye'deki Xbox oyun konsollarına bir zam daha geldi

Son günlerde doların hızlı yükselişinin ardından Xbox konsollarının Türkiye fiyatları ikinci kez yükseldi.

ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X, geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkemizde satışa çıkmıştı.

Başlangıçta 8 bin 299 TL olarak açıklanan Xbox Series X fiyatı, zaman içerisinde sürekli değişiklik gösterdi.

Kurdaki artıştan önce 7 bin 500 TL'ye satılan Xbox Series X, geçtiğimiz günlerde zamlanarak 9 bin 500 TL'den satışa sunulmuştu.

BİR ZAM DAHA GELDİ

Xbox Series X modeline geçtiğimiz günlerde bir zam daha yapıldı ve yeni satış fiyatı 12 bin TL oldu.

Xbox'ın fiyat performans odaklı yeni nesil konsolu Xbox Series S de zamlardan nasibini aldı.

Geçtiğimiz hafta 3 bin 500 TL'den 5 bin 600 TL'ye çıkan konsol, şimdi ise 7 bin TL'den satılıyor.