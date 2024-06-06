Türkiye'den Apple'a rekabet soruşturması: Uygulama mağazası incelenecek Rekabet Kurulu, Apple’ın uygulama mağazası olan App Store hakkında rekabet soruşturma başlattı.

ensonhaber.com

Rekabet Kurulu, Apple’ın uygulama mağazası olan App Store hakkında rekabet soruşturma başlattığını duyurdu.

Söz konusu soruşturma, ödeme yöntemleri ve yönlendirme karşıtı hükümler nedeniyle açıldı.

Alternatif ödemelere izin vermiyor

Rekabet Kurulu, "Apple Inc." ve "Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'ne" uygulama mağazası App Store'da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmaması ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulaması nedeniyle soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Apple'ın uygulama geliştiricileriyle akdettiği sözleşmeler ile "Uygulama İnceleme Yönergesi"nin incelendiğine işaret edilen duyuruda, Apple'ın, App Store'da yer alan uygulama geliştiricilere ödeme sistemleri hususunda birtakım kısıtlamalar getirildiği yönünde şüphe ortaya çıktığı bildirildi.

Geliştiricilerin, uygulama içinde kullanıcılarını uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesinin engellendiğine işaret edilerek, bu yasak nedeniyle tüketicilerin, alternatif ödeme kanallarının varlığından ve uygulama içindeki fiyat ile uygulama dışındaki fiyat arasındaki farktan haberdar olamadıkları vurgulandı.

Uygulama dışı alternatif kanallara yönlendiren bağlantılara uygulama içinde yer verilmesinin de engellendiği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Bu doğrultuda, Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediği de incelenmesi gereken bir diğer şüphe olarak ortaya çıkmaktadır.

Apple kendi ödeme sistemini zorunlu tutuyor

Apple tarafından uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri bakımından getirilen bir diğer kısıtlamanın, uygulama içindeki satın alımlarda Apple'ın kendi ödeme sisteminin zorunlu tutulması olduğu aktarılarak, uygulama içi dijital içerik satımına ilişkin işlemlerin Apple'ın ödeme sistemi aracılığıyla yapılmasının zorunlu tutulduğu ifade edildi.

Apple'ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediği incelenecek.