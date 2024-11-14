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AA & Ensonhaber

ASELSAN, çığır açan teknolojileriyle dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında yerini alırken, 49. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyor.

Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye’ye uygulanan ambargoların ardından, ülkenin savunma gücünü yerli üretimle güçlendirme hedefiyle 14 Kasım 1975’te kurulan ASELSAN, bu anlamlı gün dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol liderliğindeki heyet, Anıtkabir’in Aslanlı Yolundan geçerek Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunan ASELSAN ekibi, İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Ziyaret sırasında, kuruluş yıl dönümüne özel kokartlar taşıyan ASELSAN heyeti, törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Şeref Defteri’ni imzaladı.

"ASELSAN, BUGÜN ÜLKEMİZİN ÖVÜNÇ KAYNAĞIDIR"

Şeref Defteri’ne düşüncelerini aktaran Ahmet Akyol, Atatürk’e hitaben, ASELSAN’ın bugün 49. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadığını belirtti. Akyol, şu ifadeleri kullandı:

Kuruluş amacımız olan güvenlik güçlerimizin haberleşme ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamak misyonuyla yola çıkan ASELSAN, bugün ülkemizin övünç kaynağıdır. Türkiye'nin her platformunda, denizlerin altından uzayın derinliklerine kadar ASELSAN teknolojileri yer alıyor.

90'A YAKIN ÜLKEYE İHRACAT

ASELSAN’ın başarılarının sınırları aştığını ve 90’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Akyol, geçen yıl ASELSAN'ın dünyanın en hızlı büyüyen savunma sanayii şirketlerinden biri olma unvanını kazandığını belirtti. Bu büyümeyi sürdüreceklerini ifade eden Akyol, şunları söyledi:

2030 yılı sonunda dünyanın en büyük 30 savunma şirketinden biri olma hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz. İhracat odaklı büyümemizi sürdürürken, en yenilikçi ve oyun değiştiren teknolojileri geliştirmeye devam edeceğiz. ASELSAN, kendine güvenen bir milletin neler başarabileceğinin canlı örneğidir. Milli mücadelenin ruhu ve değerleri, aynı zamanda ASELSAN’ın da değerleridir.

"CUMHURİYET'İ DEMİR KUBBE İLE ZIRHLANDIRACAĞIZ"

Akyol, 50. yıla bir kala ASELSAN’ın yeni başarılarla ülkenin gurur kaynağı olmaya devam edeceğini vurgularken, Cumhuriyet’i savunmada en ileri teknolojilerle destekleyeceklerini dile getirdi. Akyol Atatürk’e ithafen, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

Cumhuriyet’i demir ağlarla ördüğünüz gibi, bizler de onu Çelik Kubbe ile zırhlandıracağız. Emanet ettiğiniz Cumhuriyet’i hak ettiği noktaya taşımak için daha fazla çalışacağız. Ruhunuz şad olsun

2030 HEDEFLERİNE ADIM ADIM

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında ambargolara yanıt olarak kuruldu. Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağlı anonim bir şirket olarak başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor.

ASELSAN, 49 yıldır denizlerin altından uzayın derinliklerine her alanda oyun değiştirici etkiye sahip ileri teknolojiler geliştiriyor. Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesinde 42’nci sırada yer alan ASELSAN, 2030 yılında global ölçekte en büyük 30 firma arasına girmeyi hedefliyor. AselsaneXt vizyonu doğrultusunda alanında en iyi ürünleri üreten, oyun değiştirici teknolojiler geliştiren ve ihracat odaklı büyüyen bir dünya markası haline gelen ASELSAN, 49 yıldır Türkiye'nin ileri teknolojide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlıyor. En önemli gücü, sahip olduğu nitelikli insan kaynağı olan ASELSAN’ın, 11 bini aşan çalışanının büyük kısmı mühendislerden oluşuyor.