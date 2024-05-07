Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ilk uçuşunu yapacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yapacağını duyurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile Bakanlık'ta, "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" konulu basın toplantısı düzenledi.

Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir dönem başladığına dikkati çeken Kacır, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında seçilen Tuva Cihangir Atasever'in görev tarihini açıkladı.

İlk görev 8 Haziran'da

Mehmet Fatih Kacır, Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu görevini 8 Haziran 2024 tarihinde ABD’nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.



"Görev 1 buçuk saat sürecek"

Görevle ilgili bilgi veren Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmesi öngörülen uçuşta, mikro yer çekim şartlarının oluştuğu 3 dakikalık sürede astronotumuz 7 deney icra edecek.



Farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek bu deneyler, bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli kazanımlar getirecek.



Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi'nin başlangıcında yaptığımız anlaşmalar gereği ilave bir maliyet oluşturmaksızın gerçekleşecek bu araştırma uçuşuyla, uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Tuva Cihangir Atasever olacak.

"Çalışmalarımız sürecek"

Bu yörünge altı araştırma uçuşunun ardından, Millî Uzay Programı kapsamındaki hedeflerimize yönelik çalışmaları sürdüreceğiz.



Bundan sonra bu ülkenin çocukları, Alper Gezeravcı’dan ve Tuva Cihangir Atasever’den aldıkları bayrağı çok daha yükseğe taşıyacaklar.

Her iki astronotun da Axiom Space, Space X ve NASA tarafından verilen temel astronot eğitimi ile yaşam ve güvenlik prosedürleri, modül ve deney ekipmanları kullanımı, hayatta kalma eğitimlerini aldığını anımsatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

Alper Gezeravcı'nın görevi icra etmesine mani bir durum ortaya çıkmadı. Gezeravcı, insanlı ilk uzay bilim misyonumuzu başarıyla tamamladı.



Bu da en başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere, ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu yaparak uzay deneyimi gerçekleştirmesi imkanını ortaya çıkardı.

Türkiye uzay ekonomisinden daha fazla pay alacak

Kacır, program kapsamında, Ankara'da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracaklarını, uzay sanayini geliştireceklerini aktararak, 2035'te yılda 1,8 trilyon dolara erişmesi tahmin edilen küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alınacağını belirtti.