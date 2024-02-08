Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın akrabaları Mersin'de dönüşünü bekliyor İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın 48 saat sürmesi beklenen dönüş yolculuğu başlarken, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan akrabaları, baba evi önünde merak ve sevinçle Gezeravcı'nın sağ salim dönmesini bekliyor.

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AA & Ensonhaber

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dragon kapsülüyle ayrıldı.

Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat süreceği ve kapsülün cuma günü saat 16.30'da dünyaya iniş yapması bekleniyor.

Alper Gezeravcı'nın Silifke'deki baba evi önünde toplanan akrabaları, Gezeravcı'nın sağ salim dönmesini umut ediyor.

Silifke'nin çeşitli bölgelerine asılan büyük posterlerle Alper Gezeravcı'nın dönüşü heyecanla bekleniyor.

"Çocukken 'ben bu uçağı bir gün süreceğim' derdi"

Gezeravcı’nın amcası Mehmet Gezeravcı,

Amcası olarak ilk döneceği günden beri bekliyoruz. Erteleme konusunda biraz üzüldük. Allah'ın izni ile sonunda dönecek. Döneceği haberini alınca çok sevindik. Bekliyoruz. Allah yolunu açık etsin kazasız belasız gelir inşallah. Çocukken havadan uçak geçerken 'ben bu uçağı bir gün süreceğim' derdi.

ifadelerini kullandı.

"Kendisi ile görüşemiyoruz ama yeğenimizle gurur duyuyoruz"

Diğer amcası Eşref Gezeravacı ise,

Yeğenimin ilk gittiği günden beri meraklandık. Kendisi ile görüşemiyoruz ama yeğenimizle gurur duyuyoruz. Buradaki ev kendisinin ve ailesinin evi. Kendisine başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. Dört gözle kendisini bekliyoruz. Ne olduğunu bilemediğimiz için meraklanıyoruz. Geleceğini duyduk çok mutlu olduk, kendisi ile gurur duyuyoruz.

diye konuştu.

"Türkiye çok sevinç yaşadı, ama biz daha çok sevinçliyiz"

Kuzeni ve aynı zamanda Sayağzı Mahalle Muhtarı Mehmet Gezeravcı da,

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın kuzeniyim. Mersin’den olması, Silifke’den olması, kendi kanımızdan olması daha ayrı bir duygu. Türkiye çok sevinç yaşadı. Ama biz daha çok sevinçliyiz. Anlatılmaz. Giderken çok heyecanlıydık. Şimdi dönüşte ne yaptı orada diye heyecanlanıyoruz. Sabırla bekliyoruz. Ertelendi bir gün geç çıktı. İnşallah yuvasına sağ salim döner.

dedi.

7 potansiyel rotadan birine inecek

Planlanan iniş, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu veya batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birinde gerçekleşecek.

Gezeravcı, beraberindeki 3 astronotla birlikte SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye ulaştıran Falcon-9 roketi, 19 Ocak'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden saat 00.49'da başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saatlik bir uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda programına uygun şekilde 13 deney gerçekleştirdi.