Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A göreve başladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımının geliştirdiği 5 santimetrelik cep uydu, 13 Ocak'ta fırlatılmıştı. Yörüngesine yerleşen uydu, ilk sinyali gönderdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu-263 uzay takımı, NASA tarafından desteklenen Cansat Competition yarışmalarında aldığı derecelerle daha önce haberlerimize konu olmuştu.

Daha önce ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği, Türksat Model Uydu Yarışması'nda birincilik elde eden Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusunu uzaya gönderdi.

YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

Türkiye'nin ilk cep uydusu olan Grizu-263A, 13 Ocak 2022 TSİ 18.25'de Cape Canaveral / ABD'den SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi. Yörüngesine yerleşen uydu, Dünya'ya ilk sinyali gönderdi.

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A fırlatıldı VİDEO

Gelecekte takım uydu projelerine deneysel ve eğitsel altyapı sağlayacak olan Grizu-263A, ismini Kozlu’da 1992 yılında gerçekleşen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenciden alıyor.

Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimlerini de taşıyan uydunun, 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Türkiye’nin ilk cep uydusunu üreten ekipte takım Kaptanları Çağla Aytaç Dursun ve Muzaffer Duysal ile ekip üyeleri Hüseyin Sertkaya, Serdar Doğan, Özgür Tuzcu, Kerim Uslu, Muhammed Emin Kurt, Cem Zorlu, Feyzullah Hasar, Çağrı Karaduman, Mahmut Eğriöz, Durdali Atılgan, Ömer Öz ve Uğurcan Soruç yer alıyor.