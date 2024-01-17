Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor: Astronot ekibini yakından tanıyalım Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak Dragon kapsülünün fırlatılmasına saatler kaldı. Ekipteki astronotların hayat hikayelerini derledik.

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Türkiye'nin ilk astronotu olacak olan Alper Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.

Alper Gezeravcı, Axiom Space-3 misyonu kapsamında uzayda 14 gün geçirecek.

Alper Gezeravcı'nın, Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanıyor.

4 kişilik mürettebat uzay istasyonuna gidecek

Axiom Space'in uzay istasyonuna göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Gelin hep birlikte, Ax-3 görevindeki tüm astronotları daha yakından tanıyalım:

Alper Gezeravcı

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur.

Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yaptı.

F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza attı.

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı.

Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol sürüşleri öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Bir spor tutkunu olan Gezeravcı, tüplü dalış, yelkencilik, kampçılık ve rafting yapmaktan keyif alıyor ve dağ yürüyüşü ve binicilik konusunda geniş deneyime sahip.

Gezeravcı, eğitimi sayesinde birçok hayatta kalma eğitimi kursuna ve askeri konuşlandırmaya katıldı.

Michael Lopez-Alegria

Michael Lopez-Alegria, İspanya'nın Madrid şehrinde doğdu ve ailesiyle birlikte genç bir çocuk olarak ABD'ye göç etti ve Amerikan vatandaşlığı aldı.

ABD Donanması ve NASA'da, Deniz Havacılığı, mühendislik test pilotu, NASA astronotu ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) komutanı dahil olmak üzere çeşitli rollerde 40 yılı aşkın havacılık ve uzay deneyimine sahip.

Lopez-Alegria, şu anda Axiom Space'in baş astronotudur ve insanlık tarihinde uzay istasyonuna yapılan ilk tamamen özel görev olan Axiom Mission 1'in (Ax-1) mürettebatına komutanlık yapmıştır.

Kendisi beş kez astronotluk yapmış, Ax-1, STS-73, STS-92 ve STS-113 uzay mekiği görevlerinde ve Soyuz TMA-9 ile uzay istasyonuna gidip gelmiş ve Expedition 14'ün komutanı olarak görev yapmıştır.

Lopez-Alegria, Ticari Uzay Uçuşu Federasyonu'nun eski başkanıdır ve ABD Kongresi ve ilgili yürütme kurumlarının sözcüsü, düşünce lideri ve savunucusu olarak görev yapmıştır.

NASA Danışma Konseyi İnsan Keşif ve Operasyon Komitesi ve FAA Ticari Uzay Taşımacılığı Danışma Komitesi dahil olmak üzere kamu ve özel kuruluşların çeşitli danışma kurullarında ve komitelerinde görev almıştır.

Walter Villadei

Nisan 1974'te Roma'da doğan İtalyan astronot Walter Villadei, İtalyan Hava Kuvvetleri'nde (ItAF) bir albaydır ve şu anda ticari uzay uçuşu girişimlerini denetleyen ItAF'ın ABD'deki temsilcilik ofisinin başkanıdır.

İtalyan Uzay Ajansı bilimsel komite üyeliği ve Avrupa Komisyonu Uzay Gözetleme ve İzleme Programı ulusal temsilcisi olarak birçok görev dahil olmak üzere, İtalyan uzay programlarında geniş deneyime sahiptir.

Villadei, C-130J ve G-222'de uçuş mühendisi olarak görev yaptı ve MB339 ve Eurofighter Typhoon (EFA) ile uçtu.

EFA-2000, havadan havaya muharebe, hava desteği, hava bombardımanı, keşif, elektronik harp ve hava savunmalarının bastırılması dahil olmak üzere çok sayıda muharebe rolü için tasarlanmış, Avrupa'nın çok amaçlı bir savaş uçağıdır.

Villadei karada, denizde ve kışın hayatta kalma eğitiminde geniş deneyime sahiptir ve Enduring Freedom (Afganistan), UNMEE (Etiyopya ve Eritre'deki BM Misyonu) ve Antica Babilonia (Irak) dahil olmak üzere yurt dışında çok sayıda askeri operasyonel faaliyete katılmıştır.

Villadei, 2011 yılında Rusya'nın Star City şehrinde Soyuz uçuş mühendisi olarak kozmonot eğitimi ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Rusya segment sistemleri konusunda eğitim aldı.

2021 yılında Villadei, Virgin Galactic'in roketle çalışan uçuşu Unity 23'te uçmak üzere seçildi; bu, şirketin ilk ticari, insan destekli araştırma göreviydi.

Vitute-1 görevi Haziran 2023'te gerçekleştirildi ve mürettebat, Unity 23'te malzeme, teknoloji ve insan fizyolojisi araştırmalarını içeren 12 deney gerçekleştirdi.

Villadei, Napoli Üniversitesi'nden Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine ve Roma Üniversitesi'nden uzay mühendisliği alanında uzmanlığa sahiptir.

Villadei, çalışmadığı zamanlarda eşi ve üç kızıyla birlikte Roma'daki evinde vakit geçirmekten hoşlanıyor.

Marcus Wandt

1980 yılında İsveç'te doğan Marcus Wandt, İsveç Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu, filo komutanı, kanat komutanı ve baş test pilotu olarak 20 yılı aşkın havacılık deneyimine sahip.

Daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronot rezervinin bir üyesi olan Wandt, görevleri süresince Avrupa Uzay Ajansı proje astronotu olarak çalıştı.

Wandt, 2003 ile 2014 yılları arasında İsveç Hava Kuvvetleri'nde uluslararası tatbikatlar, operasyonel testler ve operasyonel konuşlandırma dahil olmak üzere savaş pilotu olarak görev yaptı.

2006 yılında Wandt, savaş pilotlarının taktik eğitimine odaklanan Intuitech AB'yi kurdu ve CEO'su oldu.

Daha sonra İsveç'in Linköping kentindeki SAAB Aeronautics'te deneysel test pilotu oldu ve baş test pilotu ve uçuş operasyonları başkanlığına kadar yükseldi.

Wandt, 1999 yılında Sundsta-Älvkullen Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl, İsveç Ordusu Hava Korucu Okulu'nda devriye lideri ve hava indirme korucusu oldu.

2000 yılında İsveç'in Göteborg kentindeki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nde elektronik ve yapay zeka, iletişim teknolojisi ve temel uzay mühendisliği konularına odaklanarak çalışmalarına başladı. 2007 yılında elektrik mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini aldı.

Wandt, 2003 yılında İsveç'in Stockholm kentindeki Karlberg Askeri Akademisi'ne katıldı ve burada liderlik eğitimi aldı ve 2005 yılında subay programından subay olarak mezun oldu.

Wandt, 2004 yılında İsveç Hava Kuvvetleri Uçuş Eğitim Okulu'na katılarak temel uçuş eğitimine katıldı ve bu eğitimini 2005 yılında tamamladı, ardından 2006 yılında temel avcı eğitimi aldı.

Wandt, 2013'ten 2014'e kadar ABD'deki Patuxent Nehri Donanma Hava İstasyonu'ndaki ABD Donanma Test Pilotu Okulu'na katıldı ve deneysel test pilotu olarak sınıfının birincisi olarak mezun oldu.

Akademik ve profesyonel kariyeri boyunca Wandt, öğrenci ve pilot olarak gösterdiği olağanüstü performans nedeniyle çeşitli onur ve ödüller aldı.