Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu, meydanlardan takip edilebilecek Astronot Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Nefeslerin tutulacağı o anlar, ülkemizde birçok noktadan takip edilebilecek.

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İHA

Türkiye, ilk insanlı uzay görevi için geri sayıma geçti.

Ülkemizin ilk astronotu ve uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek.

Yolculuk, 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.11’de gerçekleştirilecek.

Uzay görevi meydanlardan izlenecek

Fırlatma töreni nedeniyle nefeslerin tutulacağı o anlar, İstanbul ve Ankara’daki meydanlardan da takip edilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan heyet, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD’ye gitti.

Fırlatma törenini izlemek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde hazırlıklara başlandı. Türkiye’de nefeslerin tutulacağı o anların izleneceği diğer adresler ise bilim merkezleri olacak.

Planetaryumlar kuruldu

Fırlatma töreni, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 23.00'ten itibaren Kızılay ile Taksim’deki planetaryumlardan da takip edilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara’daki meydanlara “dome çadır” adı verilen dev kubbeli planetaryumlar kuruldu.

Alanın etrafına Alper Gezeravcı’nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi.

Öte yandan, Ankara ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu’nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek.

Bilim merkezlerinde hazırlıklar tamam

Fırlatma töreni, sadece meydanlara kurulan planetaryumlarda değil, bilim merkezlerinde de izlenebilecek. Bu merkezlerde atölye çalışmalarından uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek.

Fırlatma töreni, Konya Bilim Merkezi, Bursa GUHEM, Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi’nden izlenebilecek.

Milli Uzay Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat 2021’de Milli Uzay Programı’nı açıkladı. 10 hedef içerisinde yer alan bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi için başlatılan projede sona gelindi. Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, bilim misyonu kapsamında uzaya gönderilecek.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK UZAY ve Axiom Space uzmanlarının detaylı ve zorlu bir süreç sonunda seçtiği astronot adayları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk kez 29 Nisan 2023 tarihinde İstanbul TEKNOFEST’te tanıtıldı.

13 deney yapılacak

Adaylar eğitimlerini ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye’de gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra projenin en önemli çıktılarından biri olacak olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılacak 13 adet bilim deneyi belirlendi.

Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi, üretim teknolojileri ve temel bilimler alanlarında gerçekleştirilecek. Deneylerin entegrasyon ve uyum çalışmaları ise TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

4 kişilik mürettebat

Axiom Space’in uzay istasyonuna göndereceği "Ax-3" görevinde 4 kişilik mürettebat yer alıyor. Alper Gezeravcı’nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya’yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

Fırlatma işlemi, Florida'dan 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 01.11’de yapılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme ise 19 Ocak günü saat 13.15’te gerçekleşecek.

Bu adımla birlikte Türkiye’nin 2021’de ilan ettiği Milli Uzay Programı’nın “ilk insanlı uzay misyonu” hedefine ulaşılacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)