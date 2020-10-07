Türkiye’nin ilk Milli Coin’i EXEN’e talep artıyor

Fintek sektöründe sunduğu yenilikçi ve güvenilir ürünlerle öne çıkan Bitexen Teknoloji A.Ş., dijital yatırımcılara sunduğu ilk milli dijital para EXEN Coin ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de finansal teknoloji sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk milli Coin’i EXEN Coin’ine talep artıyor. EXEN Coin yurt içinde almış olduğu güç ile yakın zamanda uluslararası piyasalarda da yer almayı planlıyor. 15 milyon arz ile sınırlı olan EXEN Coin’in yurt içi piyasalarda edindiği talep doğrultusunda ekonomi piyasasında 13.20 TL değerini şimdiden bulmuş durumda.

Bitexen Teknoloji, EXEN Coin’in sahip olduğu talebin dışında kendi sistematiği içerisinde her ay düzenli olarak piyasada bulunan arz oranını yakım işlemi olarak adlandırılan süreçle düşürüyor. Kendine özgü olan bu yönüyle de yatırımcıları cezbeden EXEN Coin, Türkiye’de dijital para alanında öncü bir rol oynuyor.

EXEN Coin’e Nasıl Ulaşılır?

Dijital para yatırımcıları, Bitexen Teknoloji bünyesinde bulunan Türk yazılım mühendisleri tarafından özgün milli bir yazılım projesi olarak geliştirilen, Dijital Para Alım Satım Platformu Bitexen’e üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Türkiye’nin ilk milli dijital parası olan EXEN Coin kolaylıkla ulaşıp alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Düzenli olarak uluslararası faaliyet gösteren güvenlik firmaları tarafından sürekli güvenlik testlerinden geçen Dijital Para Alım Satım Platformu Bitexen kullanıcılarının talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gelişimini sürdürüyor.

Menşei tamamen milli olan ve faaliyetini Türkiye’de İTÜ ARI Teknokent’te gerçekleştiren Dijital Para Alım Satım Platformu Bitexen’de, yatırımcılar EXEN Coin ile birlikte 90’ın üzerinde dünya piyasalarında yer edinmiş ve kabullenilmiş dijital paraları takip edebiliyor. Bunun yanı sıra Bitexen Dijital Para Alım Satım Platformu üzerinden kullanıcılarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Bitexen Akademi başlığı altında sunulan dijital paralar ve piyasaları hakkında makale ve bültenlere rahatlıkla ulaşabiliyor.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk milli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Para Alım-Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.