Türkiye'nin internet kullanımı dünya ortalamasının üzerinde

2021'de internet kullanımında dünya ortalamasının günlük 6 saat 54 dakika olduğu görülürken, Türkiye’nin 7 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde internet kullandığı ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği kısıtlamalar ve evden çalışma uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet kullanımını artırdı.

Wearesocial 2021 raporundan elde edilen bilgilere göre, ülkelerin internet kullanım oranları belli oldu.

Açıklanan verilere göre, internet kullanımında dünya ortalamasının günlük 6 saat 54 dakika olduğu görülürken, Türkiye’nin 7 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK İNTERNET KULLANAN ÜLKELER

İlk sırada yer alan ülke 10 saat 56 dakika ile Filipinler olurken, ikinci sırada 10 saat 8 dakika ile Brezilya, üçüncü sırada ise 10 saat 6 dakika ile Güney Afrika yer aldı.

Mobil üzerinden günlük internet kullanım oranları incelendiğinde ise dünya ortalamasının 3 saat 39 dakika olduğu saptanırken, Türkiye’de 4 saat 19 dakika olduğu gözlendi.

Dünyadaki internet kullanıcı sayısının ise 4.66 milyar olduğu kaydedilirken, bu rakamın dünya nüfusunun yüzde 59,5’ine denk geldiği belirlendi.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda açıklanan verilere göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcısı sayısı sadece son bir yılda 6 milyon artarak 60 milyona ulaştı. Bu rakam, Türkiye’nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin sosyal medya kullanıcısı olduğu anlamına geliyor.

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformlarında 1. sırada YouTube (yüzde 94,5), 2. sırada Instagram (yüzde 89,5), 3. sırada Whatsapp (yüzde 87,5), 4. sırada Facebook (yüzde 79) ve 5. sırada ise Twitter (yüzde 72,5) yer alıyor.