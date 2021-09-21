Türkiye'nin otomobili TOGG, TEKNOFEST'te

Yerli elektrikli otomobil TOGG, Türkiye’nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerini aldı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek ve birçok yeni teknolojiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yeni ziyaretçilerini bekliyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak TOGG, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST standında görücüye çıktı.

"YERİMİZİ ALDIK"

Türkiye'nin Otomobili Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te yerimizi aldık." ifadeleri kullanıldı.

TEKNOFEST KAYIT REHBERİ

Katılımcıların, öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler, iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış ise veya önceden koronavirüs hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecek.

Koronavirüs aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

TEKNOFEST 2021’e ziyaretçi olarak katılmak için "TEKNOFEST ziyaretçi başvuru formunu" doldurmanız gerekiyor. Ancak birden fazla gün ziyaret etmek istiyorsanız, her gün için yeniden başvuru yapmanız şart.

