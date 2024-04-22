Türkiye'nin uzay yarışındaki dev adımı TÜRKSAT 6A: Gökyüzünde imzamızı göreceksiniz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyadan TÜRKSAT 6A hakkında videolu bir paylaşım yaparak, "Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve millî uydumuzla iz bırakacağız. Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin uzaydaki gururu TÜRKSAT 6A, tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretildi.

Türk mühendislerinin yıllar süren çalışmalarının bir ürünü olan uydu, Türkiye'deki uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olacak ve iletişimde yeni ufuklar açacak.

"Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, TÜRKSAT 6A'ya yer verdi.

Bakan Uraloğlu paylaşımına, "Uzayda TÜRKSAT 6A yerli ve millî uydumuzla iz bırakacağız. Gökyüzüne baktığınızda imzamızı göreceksiniz." notunu düştü.



3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da Türkiye'nin kapsama alanına girecek.

Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak.

Dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına hitap edecek

Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek.

Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması planlanıyor.