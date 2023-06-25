Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı: DELİ Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) DELİ, testleri başarıyla geçti ve göreve hazır olduğunu gösterdi.

AA

Titra Teknoloji tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce başlatılan "DELİ Taktik Kamikaze Sistemi Projesi" son aşamaya geldi.

DELİ Taktik Kamikaze Sistemi için TÜBİTAK SAGE tarafından yüksek etki çapına sahip harp başlığı üretildi.

Otonom ve manuel operasyonel yeteneklere sahip DELİ, modüler yapısıyla kolayca taşınıp, 15 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır hale geliyor.

180 km maksimum hız

Karıştırma önleyicilerle güvenlik seviyesi artırılan DELİ, saatte 80 kilometre seyir hızına, 180 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor.

Deli, 3 bin 500 metre maksimum irtifa, 150-500 metre operasyonel irtifa ile muharebe sahasına çıkmaya hazırlanıyor.

Kamikaze projesinde şimdiye kadar çok sayıda uçuş ve dalış gerçekleştirilerek platform, sistem, alt sistemlerin doğrulaması yapıldı. Son olarak canlı mühimmatla nihai kalifikasyon testi gerçekleştirildi.

İntihar dalışları yaptı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Konya-Karapınar'daki test sahasında yapılan ve 3 gün süren testlerde, önceden belirlenmiş hedeflere TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği mühimmat ve tapa sistemiyle intihar dalışları gerçekleştirildi.

Testlerde, ilk tanıtımda duyurulan 3,1 kilogram yerine 3,8 kilogramlık daha büyük bir harp başlığı kullanıldı ve hedefler başarıyla vuruldu.

Bundan sonraki çalışmalar anti zırh özelliğine sahip daha büyük mühimmatlarla hedefleri vurma üzerine yoğunlaşacak.

Titra Teknoloji Genel Müdürü Davut Yılmaz, kısa süre önce tanıtımını yaptıkları DELİ Kamikaze Projesi için şu ifadeleri kullandı: