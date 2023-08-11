Türksat 1B'den Türksat 6A'ya! İşte Türksat'ın uzaya gönderdiği tüm uydular Türkiye’nin 29 yıl önce uzaya gönderilen Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveni, gelecek yıl fırlatılması hedeflenen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A ile zirveye taşınacak.

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Türkiye'nin önde gelen iletişim şirketi Türksat, iletişim alanında sağladığı teknolojik yenilikler ve uzaya gönderdiği uydularla dikkat çekmeye devam ediyor.

Türksat, son yıllarda fırlattığı modern iletişim uydularıyla hem ülke içinde hem de çevre bölgelerde iletişim altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıyor.

Türkiye’nin 29 yıl önce uzaya gönderilen Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveni, gelecek yıl fırlatılması hedeflenen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A ile devam edecek.

Türksat 1B'den Türksat 6A'ya kadar, Türksat'ın uzaya gönderdiği tüm uydular ve öne çıkan özelliklerini sizler için listeledik.

Türksat 1B

Türksat 1B'nin uzaya fırlatılmasının üzerinden 29 yıl geçti. Türksat AŞ tarafından işletilen yapay bir iletişim uydusu niteliğindeki Türksat 1B'nin üretim ve testleri Fransız Alcatel Alenia Space Industries firması tarafından yapılmıştı.

Türkiye'nin uzaya başarıyla gönderilen ilk haberleşme uydusu unvanını taşıyan Türksat 1B, 11 Ağustos 1994'te Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'ndan Ariane 4 roketiyle fırlatıldı ve 42 derece doğu yörüngesine yerleştirildi.

3 bin 60 kilogramlık uydu Türkiye, Avrupa ve Orta Asya bölgelerini kapsıyordu. 10 adet dar bant 36 MH'lik, 16 Ku ve 6 adet geniş bant 72 MHz’lik transponder kapasitesine sahip Türksat 1B'nin televizyon yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti görevleri 2006'da sona erdi.

Türksat 1C

Türksat 1C uydusu, 10 Temmuz 1996 tarihinde Fransız Guyanası’nda bulunan Guyana Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.

42.0° Doğu ve 31.0° Doğu koordinatlarındaki Mezarlık Yörüngesi olarak adlandırılan konumda 2010 yılına kadar görev yapan Türksat 1C uydusu, şu an kullanılmıyor ve pasif durumda.

Türksat 2A

Türksat 2A (Eurasiasat 1), 42 derece doğu boylamında görev yaptı. Türksat 3A ile aynı boylamda olan uydu, 10 Ocak 2001 tarihinde fırlatıldı ve 1 Şubat 2001 itibarıyla 42 derece Doğu boylamında göreve başladı.

Türksat 2A, görev süresini 27 Eylül 2016 tarihinde tamamladı.

Türksat 3A

Thales Alenia Space şirketi tarafından üretilmiş olan Türksat 3A uydusu, 13 Haziran 2008 tarihinde Fransız Guyanası’nda bulunan Guyana Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. 42.0° Doğu konumunda bulunan Türksat 3A uydusu hala görevine devam ediyor.

Türksat 3A, 16 Temmuz 2008 akşam saatlerinde Türksat 1C uydusundaki tüm sinyal trafiğini devraldı ve görevine başladı.

27 Ekim 2008 tarihinde ise Türksat 2A üzerinden yayın yapan kanalların frekansları 3A'ya taşındı.

Türksat 4A

Mitsubishi Electric tarafından üretilen Türksat 4A uydusu, 14 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı

Türksat 4A’ya geçiş yapacak olan televizyon ve radyo yayınlarının frekans değişiklikleri, 17 Eylül 2014 tarihini 18 Eylül 2014 tarihine bağlayan gece yarısı yapıldı.

42.0° Doğu konumunda bulunan Türksat 4A uydusu hala aktif olarak görev yapıyor.

Türksat 4B

Mitsubishi Electric şirketi tarafından üretilmiş olan Türksat 4B uydusu, 16 Ekim 2015 tarihinde Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

50.0° Doğu konumunda bulunan Türksat 4B uydusu, bu konumda işletilen ilk Türksat uydusudur.

Türksat 5A

8 Ocak 2021'de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uzaya fırlatılan ve mayısta 31 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 5A, 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet verecek.

Türkiye'nin haberleşme uydusu Türksat 5A, televizyon yayın ve haberleşme hizmetlerinde kalite artışına katkı sağladı.

Söz konusu uydu Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunuyor.

Türkiye'nin, yeni Ku-Bandı kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayan Türksat 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlıyor.

Türksat 5B

Türksat 5B uydusunun üretim ve test süreçleri 2017'de başlamıştı. Bu aşamaların başarıyla tamamlanmasının ardından Türksat 5B, 19 Aralık 2021'de SpaceX firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden uzaya fırlatıldı.

Türksat 5B, 14 Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi.

Türksat 5B uydusu ; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet veriyor.

Türksat 6A

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da 2024’te uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Türksat 6A ile Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Türksat 6A, Türkiye’nin yerli olarak geliştirilecek ve bu alandaki yeteneklerimizi daha da ileri götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesidir.

1994 yılında göreve başlayan TURKSAT 1B ve takip TURKSAT 1C, 2A, 3A ve 4A uydularından beri, Türkiye bu alanda hizmet sağlıyor. Ancak bu uydular yabancı firmalardan temin ediliyordu.

15 Aralık 2014 tarihinde başlayan proje kapsamında geliştirilecek uydu, Türkiye’nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak milli imkanlar ile geliştirilen ilk haberleşme uydusu olma özelliğine sahip.

Yakıt dahil, 4 tonun üzerinde bir kütleye sahip olacak olan uydu, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirilecek.

Türksat 6A uydusu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet edecek.