Türksat 5A, yıl sonuna doğru SpaceX tarafından uzaya fırlatılacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Türksat 5A uydusunun, bu yılın sonuna doğru SpaceX tarafından uzaya gönderileceğini belirtti.

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

Son zamanların en popüler uzay şirketlerinden olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olunacağını belirtti.

"YIL SONUNDA FIRLATILACAK"

Koç, "Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderilecek." dedi.

TWITTER'DAN 10 SORULUK YARIŞMA

Koç, "Uydu konusunda dikkat çekmek hem de uzay bilimine olan merakın artmasına destek olmak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Twitter üzerinden 10 soruluk yarışma başlatıldı.

Sorulara doğru cevap veren kullanıcılar arasında 13 Eylül'de yapılacak çekilişle sürpriz hediyeler verilecek." diye konuştu.

Koç, 25 Ağustos'ta ilkinin sorulduğu 10 soruluk seride Türksat ve Göktürk uydularına dair bilgilendirici soru ve cevap videoları yayınlandığını dile getirdi.

Her soru için 24 saatlik bir cevap süresi verildiğini anlatan Koç, cevapların ilgi çekici animasyon filmlerle açıklandığını belirtti.

Yarışmayla özellikle teknik konulara merakı olan kullanıcıların ilgilendiğini belirten Koç, "Sorulara gelen cevaplar incelendiğinde ise yarışmanın amacına ulaştığı da görünüyor. Pek çok kullanıcı cevabın dışında konuyla ilgili araştırdıkları bilgileri sorunun altına bırakıyor ve diğer kullanıcılara da fayda sağlıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

4. HABERLEŞME UYDUMUZ OLACAK

31 derece doğu lokasyonuna yerleştirilecek Türksat 5A, Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacak.