Türksat 5A'nın yolculuğu 140 gün sürecek

Türkiye'nin 5. nesil uydusu Türksat 5A, 140 gün sürecek yolculuğun ardından yörüngeye yerleşecek ve uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek.

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan uydu, geçtiğimiz kasım ayında ülkemize teslim edilmişti.

Son zamanların en popüler uzay şirketlerinden olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türksat 5A uydusunu 8 Ocak'ta uzaya fırlatmıştı.

TÜRKSAT 5A uydusu, uzaya fırlatıldı İZLE



YOLCULUK 140 GÜN SÜRECEK

Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulacak.

Türksat 5A'da kullanılan yeni teknolojiler, uydunun ömrünün kayda değer şekilde artmasına ve fırlatma ağırlığının azaltılmasına imkan sağladı.

Fırlatma ağırlığı 3,5 ton olan Türksat 5A'nın, sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturmasıyla, Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e, toplam uydu sayısı ise 7'ye çıkacak.

Uydunun kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A'nın, bu yılın ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Uydu, manevra ömrüyle 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyonlara göre kapasitesi yüzde 45 daha fazla olacak.

Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacak.

TURKSAT 5A YOLCULUK HİKAYESİ

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında Türksat 5A'nın üretimine ilişkin 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Airbus'ın Fransa'nın Toulouse kentindeki tesislerinde uydunun üretimine başlandı.

Airbus D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A uydusu fırlatmaya hazır halde 2 Ekim 2020'de Türksat yetkililerine teslim edildi.

Ardından Türksat 5A, Space X firmasının ABD'de Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderildi.

Uydu, Falcon 9 roketiyle 8 Ocak'ta saat 05.15'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da canlı bağlantıyla katıldığı törenle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Uydu, fırlatmadan yaklaşık yarım saat sonra kapsülden tamamen ayrılarak yörünge yolculuğunu sürdürdü. İlk sinyalin alınmasıyla fırlatmanın başarılı bir şekilde gerçekleştiği görüldü.