Euro
9.0118
0.49%
Dolar
7.4586
1.33%
Altın
437.78
0.06%
Borsa
1.524
-1.43%
Bitcoin
277.753
-2.10%
EXEN Coin
12.37
5.45%
3ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 3 C

    Türksat 5B haziran ayında uzaya fırlatılacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun haziran ayı gibi uzaya fırlatılacağını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.01.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 16.01.2021 - 11:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türksat 5B haziran ayında uzaya fırlatılacak

    Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.

    Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından, 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde hizmet vermeye başlayacak ve Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e, toplam uydu sayısı ise 7'ye çıkacak.

    TÜRKSAT 5B YOLDA

    Uzay yarışında elini güçlendirmeye devam eden Türkiye, Türksat 5A'dan sonra 5B için de çalışmalar yürütüyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun fırlatma görevi için tarih verdi.

    TURKSAT 5B

    "HAZİRAN GİBİ FIRLATILACAK"

    TURKSAT 5A uydusunu uzaya fırlattıklarını anımsatan Karaismailoğlu, "Yıllardır beklenen bir özlemdi, takiplerini yaptık, üretimlerini tamamladık, yine bunu da yeni yılın ilk günlerinde uzaya fırlattık.

    İnşallah haziran gibi 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. 2022 yılının başlarında yine yerli ve milli uydumuz TURKSAT 6A'yı da uzaya göndereceğiz.

    Uzayda da varlığımızı, gücümüzü bütün dünyaya iletmiş olduk. Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda da Türkiye, bütün dünyaya gücünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir