Türksat 5B haziran ayında uzaya fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun haziran ayı gibi uzaya fırlatılacağını açıkladı.

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.

Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından, 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde hizmet vermeye başlayacak ve Türkiye'nin uzaydaki aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e, toplam uydu sayısı ise 7'ye çıkacak.

TÜRKSAT 5B YOLDA

Uzay yarışında elini güçlendirmeye devam eden Türkiye, Türksat 5A'dan sonra 5B için de çalışmalar yürütüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun fırlatma görevi için tarih verdi.

"HAZİRAN GİBİ FIRLATILACAK"

TURKSAT 5A uydusunu uzaya fırlattıklarını anımsatan Karaismailoğlu, "Yıllardır beklenen bir özlemdi, takiplerini yaptık, üretimlerini tamamladık, yine bunu da yeni yılın ilk günlerinde uzaya fırlattık.

İnşallah haziran gibi 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. 2022 yılının başlarında yine yerli ve milli uydumuz TURKSAT 6A'yı da uzaya göndereceğiz.

Uzayda da varlığımızı, gücümüzü bütün dünyaya iletmiş olduk. Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda da Türkiye, bütün dünyaya gücünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.