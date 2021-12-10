Türksat 5B'nin ne zaman fırlatılacağı belli oldu

Türksat 5B'nin ne zaman fırlatılacağı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Türksat 5B uydusunun 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacağını açıkladı.

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, Türksat 5B'nin de hizmet vermeye başlamasıyla 5'e yükselecek.

19 ARALIK'TA FIRLATILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak." açıklamasını yaptı.

"EN GÜÇLÜ UYDU OLACAK"

Türksat 5B’nin uydu filosuna katacağı yeniliklere dikkati çeken Karaismailoğlu, "Türksat 5B, Türkiye’nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracak. Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip.

Yeni uydumuz ayrıca, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

YERLİ EKİPMANLAR DA KULLANILDI

Türksat 5B Uydu Projesi'nde şirket tarafından yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçirildi.

Türksat mühendislerinin desteğiyle ASELSAN tarafından iki adet haberleşme ekipmanı tasarlandı ve Türkiye'de üretilerek Türksat 5B'de kullanılması sağlandı.

Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Bant kapasitesini 15 kattan fazla artıracak olan Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak.

Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.

TÜRKSAT 5B TEKNİK DETAYLAR

Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu olan Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kilovat güç kapasitesi sahip bulunuyor. Ayrıca uydu, yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırıyor.

42 derece doğu yörüngesinde Türksat 5B uydusunun kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak.

Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması da temin edilecek.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla yapımına devam edilen Türksat 6A'nın ülkenin uydu ve uzay çalışmalarında çığır açacağını ifade ederek, bu uyduyla birlikte Türkiye'nin uydu üreten ve ihraç eden ülkeler arasında hak ettiği yerini alacağını dile getirdi.

Karaismailoğlu, 2002 yılına kadar uzay çalışmalarında sadece seyirci rolünde olan Türkiye'nin 19 yılda bu alanda kat ettiği mesafenin AK Parti iktidarının sağladığı istikrarın önemli sonuçlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli ve milli uydumuzla dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına gireceğiz. Bu, üretici ülkelere uydu üretim maliyeti için ödenme ihtimali olan yüz milyonlarca doların ülkemizde kalması anlamına gelmekte.

Haberleşme gibi stratejik öneme sahip bir alanda kimseye muhtaç olmayacağız. Ayrıca küresel piyasa değeri 271 milyar doları bulan uydu endüstrisinden pay almamız da mümkün olacak.

"TÜRKSAT 6A 2023'TE FIRLATILACAK"

Küresel uydu sektöründeki göz bebeğimiz olacak Türksat 6A’nın montaj, entegrasyon ve testleri, Ankara Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde yapılmaktadır. Yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’yı 2023 yılı içinde uzaya göndermeyi planlıyoruz.

Türksat 6A ile Hindistan'ı da içine alan doğu kapsama alanı sayesinde ülkemizin uydu kapsama alanı da genişleyecek.

Dünyanın önde gelen ülkelerinin, uydu ve uzay çalışmaları ile yarışmak, son 19 yılda ülkemizdeki güven ve istikrar ortamıyla birlikte yerli ve milli teknoloji hamlesinin bir sonucudur."