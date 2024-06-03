TÜRKSAT 6A uydusunun ABD yolculuğu başlıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın yarın Ankara'dan uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacağını duyurdu.

DHA

Türkiye'nin önde gelen iletişim şirketi Türksat, iletişim alanında sağladığı teknolojik yenilikler ve uzaya gönderdiği uydularla dikkat çekmeye devam ediyor.

Türksat, son yıllarda fırlattığı modern iletişim uydularıyla hem ülke içinde hem de çevre bölgelerde iletişim altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıyor.

Türkiye’nin 29 yıl önce uzaya gönderilen Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveni, yarın fırlatılacak ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A ile devam edecek.

Testler tamamlandı

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim entegrasyon, test ve paketleme işlemleri Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te tamamlandığını belirtti.

Yarın başlayacak yolculuk bir gün sürecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TÜRKSAT 6A uydusu fırlatmada görev alacak personelle birlikte 4 Haziran Salı günü, Antonov AN-124 tipi kargo uçağı ile ABD'nin Florida eyaletinde Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacak.



4 Haziran Salı günü başlayacak hava yolculuğu yaklaşık 1 gün sürecek. Ardından Cape Canaveral Uzay Üssü’ndeki Space X tesislerinde fırlatma prosedürleri başlatılacak. TÜRKSAT 6A’nın 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

Açıklamada, TÜRKSAT 6A uydusunu uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın katılacağı, iki bakanın yarın saat 12.00’de TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki tesislerinde 610 numaralı hangar önünde ortak açıklama yapacağı vurgulandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)