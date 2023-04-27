TUSAŞ, havacılık ürünlerini TEKNOFEST'te sergileyecek Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli imkanlarla özgün geliştirdiği ürünlerini, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST 2023) ziyaretçilerle buluşturacak.

AA & Ensonhaber

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ilk olarak 2018 yılında gerçekleştirilmişti.

TEKNOFEST, her yıl teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji ürünlerini üretme ve geliştirmesini amaçlıyor.

Bu yıl 332 binden fazla takım, 41 ana yarışma ve 102 farklı kategoride yarışacak. Teknoloji, bilim, uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler gerçekleştirilecek.

TUSAŞ, TEKNOFEST'TE

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli imkanlarla özgün geliştirdiği ürünlerini, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST 2023) ziyaretçilerle buluşturacak.

27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te, HÜRJET, ATAK 2, GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR VE HÜRKUŞ platformlarının mock-up'ları (tasarımın ölçekli veya tam boyutlu modeli) sergilenecek.

Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelecek teknoloji tutkunlarına özel GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR ve HÜRKUŞ uçuş gösterisi yapacak.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, festivale katılanlara dünyanın en gelişmiş uçaklarından biri olacak 5. Nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU) simülatörü ile eşsiz bir uçuş deneyimi sunacak.