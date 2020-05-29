Tweet planlama özelliği nasıl kullanılır

Twitter'a yeni gelen tweet planlama özelliğini nasıl kullanabileceğinizi anlattık.

Sıkı bir Twitter kullanıcısıysanız; bazen harika bir tweet fikri aklınıza gelebilir, ancak hemen göndermek istemeyebilirsiniz.

Bir grup üçüncü taraf programlar, zaten kullanıcılara tweet zamanlaması sunarken, artık bu tür programlara ihtiyacınız olmayacak.

Twitter'ın web sürümüne, göndereceğiniz tweet'lerinizi zamanlayabileceğiniz bir özellik geldi. Bu özellik sayesinde, yazdığınız tweet'i istediğiniz tarih ve saatte gönderebilirsiniz.

TWEET PLANLAMA ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

Öncellikle internet tarayınızdan www.twitter.com adresine gidin ve hesabınızla oturum açın. Ardından tweet oluşturma bölümünden tweet'inizi yazın. Daha sonra hemen alt taraftaki ikonlardan 'planlama' seçeneğine tıklayın.

Şimdi karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek. Buradan göndereceğiniz tweet'in hangi gün ve hangi saatte yayınlanacağını seçin. Saat dilimini bulunduğunuz ülkeye göre seçmeyi unutmayın.

Ardından sağ üstteki ONAYLA butonuna tıklayın.

Artık tweet'iniz planladığınız tarihte otomatik olarak gönderilecektir. Gönderimi iptal etmek veya tarihi değiştirmek için, pencerenin hemen altında bulunan 'Planlamış Tweetler' menüsüne göz atabilirsiniz.