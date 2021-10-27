Twitter, 537 milyon dolar zarar etti

Twitter, 537 milyon dolar zarar etti

Sosyal medya platformu Twitter, yılın üçüncü çeyreğinde 537 milyon dolar zarar açıkladı.

2020'de 1.14 milyar dolarlık zarar açıklayan sosyal medya platformu Twitter, 2021 yılında da beklentileri karşılayamadı.

Twitter'ın açıkladığı temmuz-eylül dönemine ait finansal sonuçlara göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 1,28 milyar dolara çıktı. Şirket 2020'nin üçüncü çeyreğinde 936,2 milyon dolarlık gelir elde etmişti.

537 MİLYON DOLAR ZARAR

Twitter, her ne kadar gelirlerini artırsa da bu çeyrekte oldukça fazla para harcadı. Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 537 milyon dolar zarar etti. Twitter, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık 29 milyon dolarlık kâr açıklamıştı.

Twitter'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 artarak 211 milyona ulaştı.





KAZANÇLARINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Twitter, gelir elde etmenin yeni yollarını arıyor. Sosyal medya platformu, geçtiğimiz aylarda ücretli üyelik seçeneği Twitter Blue'yu duyurmuş ve ardından platforma alışveriş özelliği ekleyeceğini açıklamıştı.

Twitter, şimdi ise oldukça tartışılan yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, tweet'e cevap verme ekranında reklam gösterilmesine neden oluyor.

REKLAM GELİRLERİ ÇOK DÜŞÜK

Twitter'ın böyle bir karar almasının arkasındaki neden ise rakiplerine kıyasla oldukça düşük olan reklam gelirleri.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Facebook 10,4 milyar dolar, Amazon ise yaklaşık 8 milyar dolar reklam geliri açıklamıştı. Söz konusu çeyrekte Twitter'ın reklam geliri ise 1,05 milyar dolarda kaldı.