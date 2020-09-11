Twitter, ABD seçimlerini baltalamaya yönelik tweetlerin hepsini kaldıracak

Twitter, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini baltalayan bütün tweetleri kaldıracak ve buna benzer paylaşım yapanları etiketleyecek. İşte Twitter'ın yeni seçim kuralları.

Temmuz 2006 tarihinde şu anki CEO Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams tarafından kullanıma açılan mikro blog sitesi Twitter, Alexa verilerine göre son üç ayda dünya genelinde en çok ziyaret edilen 50. web sitesi konumunda.

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, özellikle "troll" olarak tabir edilen sahte hesapların kriz ve kaos ortamı yaratmasını ve seçimi manipüle etmesini istemeyen Twitter, ABD hükümetiyle yakın temas halinde.

TWITTER, SEÇİMİ BALTALAMAYA YÖNELİK PAYLAŞIMLARI KALDIRACAK

Twitter, yeni politika güncellemesini 10 Eylül Perşembe günü resmen yayınladı. Yeni kurallara göre; seçim yasaları hakkında yanıltıcı bilgiler, seçim sonuçlarıyla ilgili yanıltıcı iddialar ve seçim hilesi veya oy pusulasında değişiklik yapma gibi konularda tartışmalı iddialar içeren tweetler anında kaldırılacak.

17 EYLÜL'DE UYGULANACAK

Twitter'dan yapılan açıklamada, güncellenen politikaların 17 Eylül'den itibaren herkese eşit olarak uygulanacağı belirtildi.

Yeni güncellemeler, 2020 ABD seçimlerini güvence altına almak için son aylarda Twitter'ın uyguladığı pek çok kuraldan sadece biri.

Örneğin Twitter, kullanıcıların yanlış bilgi içerdiğini düşündüğü tweetleri raporlamasını sağlayan bir özelliği yayınlamıştı.

Ayrıca şirket, artık bot hesapların trend topic listesine müdahale edemeyeceğini açıklamıştı.