Twitter, askıya alınan hesapları açmaya başladı

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın askıya alınan hesaplar için başlattığı "genel af" uygulamaya kondu.

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından köklü değişikliklere imza atmayı sürdürüyor.

Musk, bugüne kadarki en büyük politika geri dönüşlerinden biri olacak öneriyi ise geçtiğimiz günlerde bir anket ile duyurdu.

Anketten "evet" oyu çıktı

Elon Musk'ın, "yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan" hesapların platforma geri dönmesine izin verilmesini öneren anketi sonuçlandı. Ankete katılanların yüzde 72,4'ü evet oyu verirken, yüzde 27,6'sı "hayır" dedi.

Twitter'da genel af başladı: Hesaplar açılıyor

Twitter, 10 binden fazla takipçisi olan daha önce kapatılmış yaklaşık 62 bin hesabı tekrar kullanıma açma sürecini başlattı.

AA'nın aktardığına göre, açılacak yaklaşık 62 bin hesabın arasında, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon ve "beyazların üstünlüğünü savunan" Ku Klux Klan grubunun eski lideri David Duke gibi isimlere ait hesapların da bulunduğu kaydediliyor.

Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.

Ayrıca, Twitter, şiddete davet ve tehdit çağrısında bulunan hesapların kapatılmaya devam edileceğini yineledi.