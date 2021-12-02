Twitter, bireylerin rızası olmadan paylaşılan içerikleri kaldıracak

Twitter, bireylerin rızası olmadan paylaşılan fotoğraf ve videoları platformdan silecek.

Twitter, bireylerin rızası olmadan paylaşılan fotoğraf ve videoların platform kurallarına aykırı hale getirildiğini ve talep olduğu takdirde kaldırılacağını açıkladı.

Yeni kural, ev adresi gibi özel bilgilerin rıza olmadan paylaşılmasını engelleyen politikanın genişletilmesi sonucu yürürlüğe girdi.

ELEŞTİRİLER DE VAR

Ancak yeni karara şimdiden karşı çıkanlar da var. Kuralın çok geniş kapsamlı olduğunu ve "platformdaki ifade özgürlüğünü engellediğini" söyleyen bazı kullanıcılar, Twitter'ı eleştirdi.

TWITTER, DETAYLI İNCELEME YAPACAK

Twitter, fotoğrafların hangi bağlamda paylaşıldığını da değerlendirileceğini belirtti. Örneğin karar verilirken; ilgili fotoğrafın, haber siteleri gibi kamuya açık yerlerde zaten bulunup bulunmadığı, kamu yararı için paylaşılıp paylaşılmadığı ve toplulukla ilgili olup olmadığı gibi değerlendirilmeler yapılacak.

Twitter'dan yapılan açıklamada, yeni karardaki amacın "kadınları, aktivistleri, muhalifleri ve azınlıktaki toplumların üyelerinin orantısız bir şekilde etkileyen" videoların ve fotoğrafların bireyleri taciz etmek, yıldırmak ya da kimliklerini ifşa etmek için kullanılmasını önlemek" olduğunu duyurdu.

Twitter'ın aldığı yeni karar, özellikle sokak fotoğrafçıların tepkisini çekti. Çünkü bu fotoğraflarda bulunan insanların rızasına genellikle başvurulmuyor.