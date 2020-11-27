Twitter CEO'sunun kurduğu finans şirketi Square, 3 günde üç rekor kırdı

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in hem kurucusu hem de yöneticisi olduğu finansal teknoloji girişimi Square, piyasalarda 3 günde üç rekora imza attı.

ABD merkezli finans şirketi Square, 2009 yılında Twitter kurucusu Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından hayata geçirildi.

Özellikle 2020 yılında hisse değerleri yukarıya doğru fırlayan şirket, piyasalarda 3 günde üç rekor kırmayı başardı.

Pazartesi 208, salı 209 ve çarşamba 214 doları gören Square hisseleri yıllık oranda yüzde 240’lık bir artış yakaladı. Firma, bir önceki rekoru 6 Kasım’da 201 dolar ile görmüştü.

YILIN EN ÇOK KAZANANLARI ARASINDA

Şu anda piyasa değeri 91 milyar dolara ulaşan Square, koronavirüs aşısı geliştiren Moderna, video konferans uygulaması Zoom ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla ile birlikte yılın en çok kazananları arasında yer alıyor.

Son olarak Square hisselerinin, şirketin halka arz olduğu 2015’ten beri yüzde 1.800 oranında yükseldiğini de belirtelim.

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