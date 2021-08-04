Twitter Fleets özelliği neden yok, kaldırıldı mı? Resmi açıklama geldi...

Twitter'a giren kullanıcılar "Fleets" kısmını görememeleri üzerine " Twitter Fleets neden yok, kaldırıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. Açıklama ise Twitter'dan geldi. Peki fleets neden yok?

Snapchat ile başlayan ve daha sonra sırasıyla Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi mecralarda da kullanıma sunulan 'hikayeler' özelliğiyle benzerlik gösteren Twitter Fleets, tarihe karıştı.

Türkçe'de "Filolar" anlamına gelen Fleets, 24 saat içinde kaybolan hikayeler olarak tanımlanıyordu.

Uygulamaya giren kullanıcıların Fleets kısmını görememesi üzerine "Twitter Fleets neden yok, kaldırıldı mı?" soruları gündeme geldi.

Twitter, sosyal medya hesaplarından açıklamasını duyurdu. Peki Twitter Fleets özelliği kaldırıldı mı? İştr ayrıntılar..

TWİTTER FLEETS NEDEN YOK, KALDIRILDI MI?

Twitter, temmuz ayında yapılan açıklamada 'Fleets' özelliğinin kaldırılacağı duyurulmuştu.

4 Ağustos itibariyle Twitter uygulamasını açan kişiler 'Fleets' kısmının olmadığını fark etti.

Şirket söz konusu açıklamayı Twitter hesabından esprili bir dille yapmıştı:

"Fleets'i 3 Ağustos itibariyle kullanımdan kaldırıp yeni bir özellik için çalışmalara başlıyoruz. Özür dileriz ya da bir şey değil"

Böylece artık kullanıcılar Twitter'da Fleets özelliğini kullanamayacak.