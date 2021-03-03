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    Twitter, korona aşısıyla ilgili yanlış bilgi paylaşan hesapları kapatacak

    Twitter, koronavirüs aşısı hakkında yanlış bilgiler içeren paylaşımlara "uyarı işareti" koyup, ihtara uymayan hesapları platformdan silecek.
    • AA
    • 03.03.2021 - 09:32
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    Twitter, korona aşısıyla ilgili yanlış bilgi paylaşan hesapları kapatacak

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformları, koronavirüs döneminde yanlış bilginin önüne geçebilmek için çeşitli önemler hayata geçirmişti.

    Twitter'dan yapılan açıklamada, koronavirüs aşılarına ilişkin yanlış bilgi paylaşımlarını önlemek amacıyla yeni bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

    Açıklamada, şirketin koronavirüs aşısı hakkında toplumu yanlış bilgilendiren paylaşımlara karşı uyguladığı politikanın ihlal edilip edilmediğini değerlendirmek için kullanıcı görüşlerinden faydalanacağı bildirildi.

    "VURUŞ SİSTEMİ"

    "Vuruş sistemi" olarak adlandırılan uygulamanın, hem gerçek kişi hem de otomasyon sistemi tarafından kullanılabileceği ifade edildi.

    Twitter, korona aşısıyla ilgili yanlış bilgi paylaşan hesapları kapatacak #1

    Açıklamada, koronavirüs aşılarına ilişkin yanlış bilgi paylaşımı yapıldığında, kullanıcının gönderisi üzerine "uyarı işareti" koyularak ihtar edileceği, ikinci uyarıda ise hesabın 12 saat süreyle kapatılacağı ifade edildi.

    Yanlış içerikli paylaşımlarına devam eden hesapların 5 uyarıdan sonra kalıcı olarak kapatılacağı bildirildi.

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