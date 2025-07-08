Twitter kurucusu Jack Dorsey'den WhatsApp rakibi uygulama: Bitchat

Twitter'ın kurucusu ve Block CEO'su Jack Dorsey, mesajlaşma uygulamalarına yepyeni bir soluk getirecek "Bitchat" adlı platformunu görücüye çıkardı.

Şu anda beta aşamasında olan uygulama, Bluetooth teknolojisi sayesinde kullanıcılarına internet bağlantısı olmadan da iletişim kurma imkanı vadediyor.

MERKEZİYETSİZ, GİZLİ VE GÜVENLİ İLETİŞİM

Bitchat, herhangi bir merkezi sunucuya veya altyapıya ihtiyaç duymuyor; bu da kayıt için e-posta ya da telefon numarası gerektirmediği anlamına geliyor.

Uçtan uca şifreleme ile korunan platformda ayrıca, tek tuşla tüm verileri silebilen bir "panik modu" da bulunuyor.

İNTERNETSİZ BÖLGELER VE ACİL DURUMLAR İÇİN İDEAL

Uygulama, 300 metreyi aşan mesafelerde internetsiz mesajlaşma deneyimi sunarak özellikle internetin olmadığı bölgeler için bir alternatif oluşturuyor.

Ayrıca sansür uygulamaları veya doğal afet gibi bağlantı sorunlarının yaşandığı acil durumlarda da kritik bir iletişim aracı olabilir.

Uygulamanın ne zaman resmi olarak piyasaya sürüleceği ile ilgili şimdilik net bir bilgi yok.