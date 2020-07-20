Twitter saldırısı hakkında yeni detaylar belli oldu

Twitter, tarihinin en büyük siber saldırısı hakkında yeni bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre, ele geçirilen bazı hesapların verileri kopyalandı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter, 15 Temmuz gecesi tarihinin en büyük siber saldırısını yaşamış ve birçok hesap ele geçirilmişti.

Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, Tesla CEO'su Elon Musk, Amazon CEO'su Jeff Bezos, şovmen Kanye West ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg gibi isimlerin yanı sıra; Apple ve Uber gibi şirketlerin hesapları ele geçirilmiş ve dolandırıcılık amaçlı tweet'ler atılmıştı.

Atılan mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılmasını isteyen hackerlar, bu sayede kısa sürede 100 bin dolar toplamayı başarmıştı.

SALDIRI HAKKINDA YENİ DETAYLAR

Twitter'da ünlü isimlerin ve üst düzey siyasilerin hesaplarının ele geçirilmesine ilişkin şirketten açıklama yapıldı.

Buna göre, Twitter'a yapılan siber saldırıda 130 hesap hedef alındı ve 45 hesabın şifreleri değiştirildi. Saldırıda ele geçirilen sekiz hesabın özel verilerinin indirildiği tespit edildi.

HACKERLAR HESAPLARI SATMAYA ÇALIŞTI

Hackerların bazı hesapları satmaya çalıştığı bilgisine de yer verilen açıklamada, özel verileri indirilen hesapların "onaylanmış" yani "mavi tikli" hesaplar olmadığı kaydedildi.

Bu; eski ABD Başkanı Barack Obama, Elon Musk, Kanye West ve Bill Gates gibi ünlülerin hesaplarından verilerin indirilmediği anlamına geliyor.





Hackerların indirdikleri veriler arasında özel mesajlar, videolar, fotoğraflar, telefon rehberi ve konum bilgisi gibi veriler olduğu söyleniyor.

SALDIRININ NASIL YAPILDIĞI KESİNLEŞTİ

Bazı şirket çalışanlarının hackerlar tarafından bazı eylemlerde bulunmaya ikna edildiği, bu sayede sitenin iç sistemlerine girmeyi başardıkları belirtildi.



Amerikan New York Times gazetesi ise hackerların, bilgileri şirketin özel mesajlaşma uygulamasındaki bir paylaşımdan ele geçirdiğini öne sürdü.