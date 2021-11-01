Twitter, Super Follow özelliğini iOS kullanıcılarına sundu

Twitter, özel içerik üreten hesapların takipçilerinden doğrudan ücret alabileceği "Super Follow" özelliğini iOS platformuna getirdi.

2020'de tarihinin en büyük siber saldırısını yaşayan Twitter, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl 1,14 milyar dolarlık zarar açıklamıştı.

Türkiye'de sosyal medya yasasına uymadığı için 40 milyon TL ceza ödeyen ve ardından ülkemizdeki reklam geliri tamamen kesilen Twitter, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter, ücretli üyelik seçeneği "Super Follow" özelliğini tanıtmıştı. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter'da içerik üreten hesapları destekleyebiliyor.

TÜM iOS KULLANICILARINA SUNULDU

Kullanıcıların abonelerine özel içerik üretmesini sağlayan bu özellik, eylül ayında ABD’de ve Kanada’da kullanıma sunulmuştu. ABD'li şirket, yeni özelliğini artık tüm iOS kullanıcılarına açtı.

Twitter’a göre artık dünya çapındaki tüm iOS kullanıcıları istedikleri içerik üreticilerini ‘süper takip’ özelliğini kullanarak takip edebilecek.

Süper takip özelliğini kullanmak isteyenlerin Twitter politikalarına uyması gerekiyor. Bu politikalara göre özelliği kullanacak insanların 18 yaşında veya daha büyük olması, en az 10 bin takipçisi olması ve son 30 gün içinde en az 25 tweet atmış olması gerekiyor.

Buna ek olarak da süper takip kullanımı için kabul edildikten sonra kullanıcıların her 30 günlük süreçte en az 25 tweet atma şartı da var.

TWITTER YÜZDE 3 KESİNTİ YAPIYOR

Kullanıcıların süper takip özelliğinden elde ettikleri gelirlerin yüzde 3 'ü Twitter tarafından kesiliyor.

Ancak şirket, bu özellikten aylık 50 bin doların üzerinde gelir elde eden kullanıcılardan yüzde 20 kesinti yapıyor.

Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre Super Follow veya Süper Takipçi özelliğ, önümüzdeki haftalarda web ve Android platformlarına da gelecek.