Twitter Super Follows özelliği nedir, aktif mi? Twitter ücretli abonelik nedir, fiyatı ne kadar?

Twitter Super Follows özelliği nedir, aktif mi? Twitter ücretli abonelik nedir, fiyatı ne kadar?

Twitter, takipçilerinden içerik üreticilerine doğrudan ödeme yapmasına olanak tanıyan yeni "Super Follows" özelliğini duyurdu. Peki, Twitter Super Follows özelliği nedir, aktif mi?

Twitter, hayata geçirmeyi planladığı iki yeni özelliği duyurdu. Bu özelliklerden ilki; Super Follows, diğeri ise belirli ilgi alanlarına göre gruplar oluşturabilme ve bunlara katılma özelliği.

Peki, Twitter, takipçilerinden içerik üreticilerine doğrudan ödeme yapmasına olanak tanıyan yeni "Super Follows" özelliğini duyurdu. Peki, Twitter Super Follows özelliği nedir, aktif mi?

SUPER FOLLOWS NEDİR?

İçerik üreticilerinin takipçilerinden doğrudan ödeme almasına imkan veren "Super Follows'' özelliği sayesinde Twitter kullanıcıları, içeriklerini beğendikleri içerik üreticilere aylık ücret karşılığı abone olarak özel içeriklerine erişebilecek.

Twitter, önümüzdeki aylarda yeni özellik ile ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını aktardı.

SUPER FOLLOWS NE KADAR?

Ancak Twitter’ın Super Follows özelliği için belirlediği komisyon miktarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar ödedikleri aylık abonelik ücreti karşılığında ''bonus tweetler'' olarak adlandırılan özel içeriklere de erişebilecek.

CLUBHOUSE BENZERİ ÖZELLİK: TWITTER SPACES

Twitter, içerik üreticilerinin takipçilerine ücretsiz ya da ücretli bültenler sunabilmesini sağlayacak Revue ve Clubhouse benzeri bir sesli sohbet odaklı özellik "Twitter Spaces"ı da duyurdu.

Bu özellik aracılığıyla kullanıcılar, ilgi alanlarına göre farklı gruplar oluşturup bunlara katılabilecek ve bu konulara ilişkin daha fazla tweet görecek.

SUPER FOLLOWS VE TWITTER SPACES AKTİF Mİ?

Henüz kapalı beta aşamasında olan bu iki özellik, Twitter kullanıcılarının erişimine açılmadı. Twitter'ın bu özellikleri ne zaman hayata geçireceği konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor.