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    Twitter, TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı

    ABD basınında yer alan haberlere göre Twitter, Çinli popüler video uygulaması TikTok'un ABD'deki hisselerini satın almak için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 09:51
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    Twitter, TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı

    Verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddiasıyla bir süredir TiKTok'u yasaklamak için planlar yapan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Çinli uygulamayı yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

    TikTok'un ABD'deki haklarını almak için Microsoft'u görevlendiren Trump, satın alma gerçekleşmediği takdirde TikTok yasağını devreye alacak.

    TWITTER, TIKTOK İLE GÖRÜŞME HALİNDE

    ABD basını; Twitter'ın, video paylaşım platformu TikTok'un Çinli sahibi ByteDance ile uygulamanın ABD operasyonlarını satın almak için görüşmelere başladığını yazdı.

    tiktok

    ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta güvenlik endişeleri nedeniyle Amerikan firmalarından 45 gün içinde TikTok ile iş ilişkisine son vermelerini istemişti.

    Twitter'ın, TikTok'u Çinli sahiplerinden satın almaya gücünün yetip yetmeyeceği ve 45 günlük süre içinde bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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