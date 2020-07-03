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    Twitter, Trump'ın paylaştığı fotoğrafı kaldırdı

    Twitter, bu sefer de Trump'ın paylaştığı bir fotoğrafı telif hakkı nedeniyle platformdan sildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 12:19
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    Twitter, Trump'ın paylaştığı fotoğrafı kaldırdı #1

    Sosyal medyayı aktif kullananan liderlerin başında gelen ABD Başkanı Donald Trump, son zamanlarda Twitter ile karşı karşıya gelmişti.

    Trump ile Twitter arasındaki çekişme devam ederken, sosyal medya platformu bu sefer de Trump'ın paylaştığı bir fotoğrafı kaldırdı.

    Twitter söz konusu adımı fotoğrafın telif hakları kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile attı.

    NEW YORK TIMES ŞİKAYET ETTİ

    Trump'ın Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafın haklarını elinde bulunduran New York Times, sosyal medya platformuna Trump'ı şikayet etti.

    Bu şikayet üzerine harekete geçen Twitter Trump'ın paylaştığı fotoğrafı kaldırdı ve altına "Bu fotoğraf, haklarını elinde bulunduran kurum tarafından yapılan başvuru sonrası kaldırılmıştır" notu düşüldü.

    TRUMP

    Twitter geçtiğimiz dönemde Trump'ın, ırkçılıkla ilgili "yalan haberler" konusunda paylaştığı videoya, "manipüle edilmiş medya" etiketi eklemişti.

    TWITCH HESABI DA ASKIYA ALINMIŞTI

    Geçtiğimiz yılın ekim ayında Trump'ın başkanlık kampanyalarını yürüten ekip tarafından açılan Twitch hesabı, Trump'ın 2016 yılında yaptığı başkanlık kampanyasında sarf ettiği bazı ırkçı sözler nedeniyle geçtiğimiz günlerde askıya alınmıştı.

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