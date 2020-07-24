Twitter, ücretli abonelik servisini bu yıl test edecek

Twitter, ücretli abonelik servisini bu yıl test edecek

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Twitter CEO'su Jack Dorsey, ücretli abonelik sisteminin bu yıl içinde test edilebileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük siber saldırısını yaşayan Twitter, zor günler yaşamaya devam ediyor.

2020 ikinci çeyrek mali raporunu yayınlayan şirket, işlerin pek de iyi gitmediğini açıkladı.

Raporlara göre Twitter'ın reklam gelirleri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 azalmış durumda. Twitter, bu düşüşün sebebini koronavirüs salgınına ve ABD'de yaşanan iç karışıklıklara bağlıyor.

ÜCRETLİ ABONELİK TEST EDİLECEK

Gelirlerinin yeniden yükselişe geçmesi için farklı çareler arayan Twitter, çözümü ücretlik abonelik sisteminde buldu. Twitter CEO'su Jack Dorsey, bu yıl içinde bazı yüksek ücretli abonelik sistemlerini test edeceklerini açıkladı.

Jack Dorsey, ücretli abonelik sisteminin özellikle pahalı olabileceğini vurgularken, bu sistemin nasıl çalışacağı hakkında ise detay vermekten kaçındı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırıya da değinen Dorsey, artık daha fazla güvenlik önlemi alıp işleri sıkı tutacaklarını belirtti.